Szentkirályi Alexandra: ezért a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás - Videó

Szentkirályi Alexandra fontos videót tett közzé a közösségi oldalán. Egy igazán egyszerű kérdést tettek fel a Fidesz budapesti jelöltjének, mégpedig, hogy olcsóbb lesz-e a kenyér a békétől? A kormányszóvivő asszony pedig egyértelműen levezette, hogy a válasz: igen.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Az ősi kérdés: “na de olcsóbb lesz ettől a kenyér?” Ezúttal a béke kapcsán kérdezte ezt egy kommentelő és az a válaszom, hogy igen! A kenyér előállítása a búza vetésétől a családi asztalig egy nagyon energia- és munkaigényes folyamat. Ráadásul a háború pont az üzemanyag, az energia, a gabona és műtrágya árakat sújtotta talán a legjobban. Így ha béke lesz, olcsóbb lesz a dízel a kombájnba, olcsóbb lesz a műtrágya, olcsóbb lesz a szállítás és olcsóbb lesz a kenyér sütése is. Végeredményben pedig a magyarok asztalára is olcsóbban kerülhet. Ezért is fontos háborúellenes politikát folytatni. A brüsszeli háborús őrülettel szemben erre csak egy erős és tapasztalt kormány képes. Ezért is a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás.

- válaszolta meg a legfőbb kérdéseket Szentkirályi Alexandra.

Íme Szentkirályi Alexandra teljes válasza



