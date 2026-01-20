RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: ezért a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás - Videó

Egy lényegre törő kérdésre kertelés nélkül adta meg a választ. Szentkirályi Alexandra szavai kincset érnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 11:40
szentkirályi alexandra fidesz orbán viktor választás

Szentkirályi Alexandra fontos videót tett közzé a közösségi oldalán. Egy igazán egyszerű kérdést tettek fel a Fidesz budapesti jelöltjének, mégpedig, hogy olcsóbb lesz-e a kenyér a békétől? A kormányszóvivő asszony pedig egyértelműen levezette, hogy a válasz: igen. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Az ősi kérdés: “na de olcsóbb lesz ettől a kenyér?” Ezúttal a béke kapcsán kérdezte ezt egy kommentelő és az a válaszom, hogy igen! A kenyér előállítása a búza vetésétől a családi asztalig egy nagyon energia- és munkaigényes folyamat. Ráadásul a háború pont az üzemanyag, az energia, a gabona és műtrágya árakat sújtotta talán a legjobban. Így ha béke lesz, olcsóbb lesz a dízel a kombájnba, olcsóbb lesz a műtrágya, olcsóbb lesz a szállítás és olcsóbb lesz a kenyér sütése is. Végeredményben pedig a magyarok asztalára is olcsóbban kerülhet. Ezért is fontos háborúellenes politikát folytatni.  A brüsszeli háborús őrülettel szemben erre csak egy erős és tapasztalt kormány képes. Ezért is a Fidesz és Orbán Viktor a biztos választás.

- válaszolta meg a legfőbb kérdéseket Szentkirályi Alexandra. 

Íme Szentkirályi Alexandra teljes válasza


 

