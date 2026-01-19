RETRO RÁDIÓ

Tiltakozzunk az ellen, hogy velünk fizettessék meg a háborút!

Szentkirályi Alexandra fontos üzenetet osztott meg a közösségi médiában. Ha Brüsszelt kiszolgáló kormánya lesz hazánknak, akkor ez a pénz mind menne háborúra.

„Tiltakozzunk az ellen, hogy velünk fizettessék meg a háborút!” - kezdte Szentkirályi Alexandra legfrissebb, hétfőn megosztott videójában.

Rengeteg pénzt követel az ukrán miniszterelnök, 800 milliárd eurót, ami azt jelenti, hogy minden magyar család ki kéne perkáljon 1,3 millió forintot. Ne legyenek kétségeink, az Ukrajnának fizetendő pénz a magyar emberek zsebéből hiányozna. 

  • Ha Brüsszelt kiszolgáló kormánya lesz Magyarországnak, akkor ez a pénz mind menne háborúra - de amíg nemzeti kormány van, mi nemet mondunk ezekre a követelésekre. 
  • Ezért is, a Fidesz a biztos választás!

- közölte Szentkirályi Alexandra.

 

