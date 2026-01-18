RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra palacsinta sütés közben jelentette be a jó hírt - Videó

Orbán Viktor az alap tagja lesz Donald Trump béketanácsának. Szentkirályi Alexandra gratulált a kormányfőnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 13:10
A magyar kormány évek óta képviselt békepolitikája ismét meghozta eredményét. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a héten hivatalos meghívót küldött a miniszterelnöknek abba a Gázai Béketanácsba, melynek célja a közel-keleti tartós béke biztosítása. Íme Szentkirályi Alexandra bejelentkezése ezzel kapcsolatban. 

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra és Orbán Viktor. / Fotó: HírTV

Mint Donald Trump fogalmazott, a béketanács tevékenységében a világ legnagyobb vezetői – köztük Magyarország – fognak szerepet vállalni, hogy közösen hozzanak tető alá egy történelmi és nagyszerű megállapodást.  A meghívás újabb bizonyítéka Orbán Viktor háborúellenes politikájának a sikerének.

Vasárnapi palacsintasütés és közben egy kifejezetten jó hír, ugyanis Orbán Viktor levelet kapott, nem is akárkitől, hanem magától Donald Trumptól érkezett ez a levél. Arról szól a levél, hogy Donald Trump megalakítja Béketanácsot, és ebbe a Béketanácsba a magyar miniszterelnököt nem is akármilyen pozícióban, hanem gyakorlatilag az alapító országok képviselőjeként hívja meg. Ez a Béketanács, ennek a célkitűzése az, hogy a világ vezetőit tömörítse, akik a békéért fognak közösen dolgozni, és azt gondolom, hogy ennél jobban semmi nem írja le azt, hogy milyen fontos volt az elmúlt években Orbán Viktornak az erőfeszítése a béke iránt. Ezt a világ leghatalmasabb vezetője, Donald Trump is nyilván így értékelte, hogyha azt gondolta, hogy Orbán Viktornak ott a helye egy ilyen kezdeményezésben, nem követőként, nem utólag, hanem alapítóként. 

- taglalta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán megosztott videójában. 

Íme Szentkirályi Alexandra bejelentkezése

