Orbán Viktor: Újabb levelet hozott a posta

Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trump amerikai elnöktől - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

Orbán Viktor / Fotó: MW

A miniszter a műsorban elmondta, hogy a magyar kormány nemet mond Ukrajna uniós csatlakozására.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés világosan, félreérthetetlenül, félremagyarázhatatlanul úgy szól, hogy a tagállamoknak egyhangúlag kell dönteniük, felvesznek-e új országot a tagállamok sorába - tette hozzá

"Mi, akik 16. éve kormányzunk Magyarországon, mindig mertünk nemet mondani Brüsszelnek, és Ukrajna tagságának kérdésében is nemet fogunk mondani" - közölte.

Szijjártó Péter azt mondta, ez is tétje a parlamenti választásnak, mert nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt igent mondana Brüsszelnek mindenre, akkor pedig azzal kellene számolni, hogy Ukrajna "behozza" a háborút az Európai Unióba, "elborítaná a háború lángja az egész kontinenst".

A kétsebességes csatlakozást nonszensz trükknek nevezte, mondván, Brüsszel meg akarja vezetni az ukránokat, hiszen pontosan tudja, hogy mindaddig, amíg szuverén nemzeti kormány van Magyarországon, Ukrajna nem lehet tagja az EU-nak.

Szijjártó Péter hozzátette, ezért avatkoznak be minden lehetséges eszközzel a magyarországi parlamenti választásba, szavai szerint ezért tesznek meg mindent annak érdekében, hogy "minket eltakarítsanak a pályáról, és brüsszeli bábkormányt ültessenek a helyünkbe".

Bírálta, hogy bár az Európai Unióban világosan lefektetett szabályok vannak, az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen "kénye-kedve szerint értelmezi" ezeket a szabályokat.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Ez is nagy kockázata az Európai Unió jövőbeni működésének, és joggal felvethető, működhet-e olyan szervezet, amelynek vezetése önmaga veszi semmibe a szervezet működéséről, életéről érvényben lévő szabályokat - tette hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter a napokban az európai uniós országok nagyköveteivel találkozott. A műsorban közölte, mivel meglátása szerint Brüsszel mindent megtesz, hogy befolyásolja a magyarországi parlamenti választásokat, nagy az esélye, hogy a liberális, háborúpárti, Ukrajna-párti országok nagykövetei is ezt tennék.