Orbán Viktor: Ilyen az, amikor mi, békepártiak összejövünk - Fotó

Orbán Viktor őszintén felelt a kérdésekre a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.
Miskolcon folytatódott a Háborúellenes Gyűlés, ahol Orbán Viktor beszédet mondott. Orbán Viktor rövid köszöntőjét követően Rákay Philip műsorvezető közölte, hogy a miniszterelnök úr ezúttal nézői kérdésekre fog válaszolni. A kormányfő a bevezetőjében elmondta, hogy 37 éve tartott először lakossági fórumot Miskolcon.
A magyar kormányfő egy fotóval mutatta meg, hogy ezúttal is teltházas volt a Háborúellenes Gyülés. Miskolc is megmutatta, hogy a béke pártján áll, és mindennél jobban szeretnék a békét.
Ilyen az, amikor mi, békepártiak összejövünk.
-írta beszédes fotójához Orbán Viktor.
Íme Orbán Viktor fotója
