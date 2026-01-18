RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ilyen az, amikor mi, békepártiak összejövünk - Fotó

Orbán Viktor őszintén felelt a kérdésekre a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 08:32
háborúellenes gyűlés orbán viktor miskolc

Miskolcon folytatódott a Háborúellenes Gyűlés, ahol Orbán Viktor beszédet mondott. Orbán Viktor rövid köszöntőjét követően Rákay Philip műsorvezető közölte, hogy a miniszterelnök úr ezúttal nézői kérdésekre fog válaszolni. A kormányfő a bevezetőjében elmondta, hogy 37 éve tartott először lakossági fórumot Miskolcon. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor Miskolcon / Fotó: mw

A magyar kormányfő egy fotóval mutatta meg, hogy ezúttal is teltházas volt a Háborúellenes Gyülés. Miskolc is megmutatta, hogy a béke pártján áll, és mindennél jobban szeretnék a békét. 

Ilyen az, amikor mi, békepártiak összejövünk.

-írta beszédes fotójához Orbán Viktor. 

Íme Orbán Viktor fotója

