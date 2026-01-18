- Ezt mondta el Muri Enikő Magyar Péterről: „Elképzelhetetlennek tartom, hogy jön egy Magyar-kormány"
Nem engedhetjük, hogy a háború része legyen a mindennapjainknak!
Nem engedhetjük, hogy a konfliktus a mindennapjainkba és a családi kasszákba is beköltözzön– fogalmazott a budapesti Fidesz elnöke. Szentkirályi Alexandra szerint addig nincs esély a háború lezárására, amíg Brüsszel fegyvereket és pénzt akar küldeni Ukrajnába, ami végül a magyar emberek zsebéből menne el.
Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke a miskolci Háborúellenes Gyűlésen elmondta, az emberek nagyon várják hogy béke legyen és lezárják az orosz-ukrán háborút. Azonban addig erre esélyt sem lát, míg Brüsszelből folyamatosan olyan hírek érkezenek, amelyek aggodalomra adnak okot.
Hogyha az ember megnézi, hogy az elmúlt napokban, hetekben milyen hírek érkeztek, hogy folyamatosan jön Brüsszelből az a nyomás, hogy küldjünk fegyvereket, küldjünk pénzt, valamilyen módon sodródjunk bele ebbe a háborúba, akkor látszik, hogy indokolt felemelni a hangunkat, úgyhogy ezért is vagyunk most itt együtt, hogy továbbra is kimondjuk azt, hogy márpedig mi nem szeretnénk ezt a háborút magunkra húzni, és nem szeretnénk azt se, hogy a pénzünket oda kelljen adni egy ukrajnai háborúba.
– mondta Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette, hogy az a pénz, amit például most Ukrajna követel, az minden magyar családnak nagyon komoly érvágást jelentene a családi kasszából.
A Fidesz budapesti elnöke elmondta, szerinte még egy óvodás gyerek is tudja, hogyha van egy tál ropija, ott van egy üres tál, oda át kell kerüljön valahogy ropi, akkor az a ropi az az ő tájából fog átkerülni, és onnan hiányozni fog.
Miért gondoljuk, hogy ez máshogy van a nagypolitikában? Miért gondoljuk azt, hogyha Ukrajna 800 milliárd eurót szeretne kapni a következő években, és ebben nincsenek benne a hadiköltségek, akkor az majd nem a mi zsebünkből fog elmenni.
– tette fel a kérdést és ezután arra kérte az embereket fontolják meg, akarják-e azt, hogy a mindennapi élet átalakuljon a legrosszabb módon, hogy a háború bekússzon az életükbe, a mindennapjaikba, és a háború benyúljon a zsebünkbe is, és elvigyék a mi pénzünket Ukrajnába.
Szerintem erre egyetlen válasz van, az pedig az, hogy nem akarjuk. Abból viszont egy dolog következik, hogy a Fideszt kell választani áprilisban.
– zárta gondolatait.
