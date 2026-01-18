RETRO RÁDIÓ

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a Háborúellenes Gyűléseken erőt adunk egymásnak!

Miskolcon ismét tömegek gyűltek össze, hogy a béke mellett és a háborúba sodródás ellen emeljék fel a hangjukat. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint ezek a találkozók azért kulcsfontosságúak, mert az azonosan gondolkodók erőt adnak egymásnak egy olyan időszakban, amikor a háború veszélye újra Európa fölött lebeg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 12:40
honvédelmi miniszter Háborúellenes Gyűlés szalay - bobrovniczky kristóf

Szombaton Miskolcon folytatódott a Háborúellenes Gyűlések sora, ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter elmondta, hogy ezeken az eseményeken rengeteg hasonló gondolkodású ember összejön, akik erőt adnak egymásnak. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: a Háborúellenes Gyűléseken erőt adunk egymásnak! Fotó: Tumbász Hédi / ripost

Látjuk egymást, beszélünk egymással. Ugyanarról a kérdésről beszélünk, de mindenki kicsit a maga szempontjából, a maga élethelyzetéből közelít ehhez a kérdéshez. Sajnos az a helyzet, hogy hiába vagyunk túl egy véres és borzalmas XX. századon, hiába hitték sokan azt, hogy ezt az egész kérdést már magunk mögött tudhatjuk és koncentrálhatunk a mindennapi életünkre

– mondta a honvédelmi miniszter, majd hozzátette, hogy a háború veszélye itt lebeg a fejünk felett, ezért a békéért közösen kell megtenni mindent és ennek a legjobb módja az ilyen gyűléseken való megjelenés, a beszédek meghallgatása és utána az ehhez kapcsolódóan a politikai akciók végrehajtása.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Háború vagy béke, biztonság vagy bizonytalanság

A honvédelmi miniszter elmondta, hogy Magyarországon a választások előtt letisztulnak a dolgok.

Vagyunk mi. Az a kormány, ami a háború kitörése óta folyamatosan minden megtesz annak érdekében, hogy ne sodródjon bele Magyarország ebbe a háborúba. És van az ellenzékünk, amely tagja annak az Európai Uniós Néppártnak, amely a legfőbb támogatója, előmozdítója és tolója a háborúnak

– fogalmazott Szalay-Bobrovinczky Kristóf, aki azt is elmondta, hogy az ellenzék a háború előkészítésén és annak folytatásán dolgozik. Ezt érdemes odafigyelni és észrevenni ezt, mert az összes többi az duma. Abban nagyon nagy az ellenfél, mi a tettek emberei vagyunk, cselekszünk, védjük a magyarokat. 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu