Ezt te sem gondoltad volna: hihetetlen, ami Szalay-Bobrovniczky Kristóf-ról kiderült

Még ezt az ételt is így fogyasztja.

Metropol
2025.12.21.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter is részt vett a szombati Háborúellenes Gyűlésen. Az eseménynek Szeged adott otthont, és ha már ott járt, akkor nem hagyta ki a halászlét. Sőt nem akárkiknek a társaságában fogyasztott ebből az ételből.

 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Schóbert Norbi és Bárdosi Sándor társaságában ebédelt, eközben pedig több „csípős” téma is szóba került. A honvédelmi miniszter elárulta mindent csípősen szeret, még a gesztenyepürét is erős Pistával eszi. Ebéd közben természetesen azért könnyedebb, de ugyanakkor komolyabb témák is előkerültek.

Bárdi Sándor kifejtette, a legfontosabb üzenet, hogy nem kell nekünk ez a háború. de szerintem egész Európának nem kell ez nekünk.

Egyrészt drága, másrészt emberéletben is drága

- jelentette ki az olimpiai ezüstérmes birkózó.

Schóbert Norbi a háború kapcsán elmondta, hogy egy nagyon nehéz téma, mert érzése szerint ez a mai generációt és a vele egyidőseket nem igazán érdekli, és nem igazán foglalkoznak vele.

Mutatjuk a honvédelmi miniszter Facebook-videóját:

 

