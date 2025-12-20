RETRO RÁDIÓ

A Háborúellenes Gyűlésen a honvédelmi miniszter világosan beszélt

Baloldali, Brüsszelhez igazodó politikai körökből újra és újra felmerül a kötelező sorkatonaság visszavezetése. Azonban a honvédelmi miniszter egyértelművé tette: Magyarország nem ezen az úton jár. Szegeden tartják meg az utolsó Háborúellenes Gyűlést.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 11:34
Módosítva: 2025.12.20. 11:54
honvédelmi miniszter Háborúellenes Gyűlés szalay - bobrovniczky kristóf

Ruszin-Szendi Romulusz és pártja, a Tisza Párt is többször belengette már a kötelező sorkatonaság ötletét, ami sokakban komoly aggodalmat keltett. Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyértelműen fogalmazott: Magyarország a béke útján jár. A honvédelmi miniszter szerint a különbség világos: míg egyes európai országok és politikai erők pénzügyileg és emberileg is a háborúra készülnek, addig Magyarország célja a békét megőrző erő fenntartása.

Háborúellenes Gyűlés
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a szegedi Háborúellenes Gyűlésen, aki elmondta, hogy Magyarország a béke fenntartására használja az erejét / Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés: Magyarország a béke útján jár!

A sorkatonaság újra és újra történő felvetése nem önmagában áll, hanem beleillik egy jól ismert mintázatba: a háborús felkészülés logikájába.

- fogalmazott a honvédelmi miniszter. Európa számos országában már túl vannak a háborúba sodródás több szakaszán: szankciós háború, gazdasági megszorítások, fegyverkezés felgyorsítása, és most jönne a katonai utánpótlás kérdése.

Ezzel szemben Magyarország más utat választott. 

Mi nem megszorításokkal és kényszersorozással készülünk, hanem tudatos, előre megtervezett haderőfejlesztéssel. 

– szögezte le a miniszter. Hozzátette: a magyar haderő modernizációja jóval a háború kitörése előtt elkezdődött, világos stratégia mentén.

Ennek eredményei ma már látványosak:

  • teljes a helikopterflotta
  • teljes a szállítórepülőgép-flotta
  • a Leopard harckocsik több mint egy éve hadrendben állnak
  • sorra érkeznek az új, NATO-kompatibilis eszközök

Magyarország ma a térség egyik legmodernebb haderejével rendelkezik

– emelte ki, hozzátéve: a toborzás is sikeres, nincs szükség kényszerre.

Mi azért építünk erős hadsereget, mert a békéhez erő kell. 

– fogalmazott.

A kormány álláspontja tehát változatlan: nincs sorkatonaság, nincs háborús készülődés. Van viszont modern hadsereg, biztonság és békepárti politika.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 


 

