A Háborúellenes Gyűlésen a honvédelmi miniszter világosan beszélt

Ruszin-Szendi Romulusz és pártja, a Tisza Párt is többször belengette már a kötelező sorkatonaság ötletét, ami sokakban komoly aggodalmat keltett. Szegeden a Háborúellenes Gyűlésen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyértelműen fogalmazott: Magyarország a béke útján jár. A honvédelmi miniszter szerint a különbség világos: míg egyes európai országok és politikai erők pénzügyileg és emberileg is a háborúra készülnek, addig Magyarország célja a békét megőrző erő fenntartása.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a szegedi Háborúellenes Gyűlésen, aki elmondta, hogy Magyarország a béke fenntartására használja az erejét / Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés: Magyarország a béke útján jár!

A sorkatonaság újra és újra történő felvetése nem önmagában áll, hanem beleillik egy jól ismert mintázatba: a háborús felkészülés logikájába.

- fogalmazott a honvédelmi miniszter. Európa számos országában már túl vannak a háborúba sodródás több szakaszán: szankciós háború, gazdasági megszorítások, fegyverkezés felgyorsítása, és most jönne a katonai utánpótlás kérdése.

Ezzel szemben Magyarország más utat választott.

Mi nem megszorításokkal és kényszersorozással készülünk, hanem tudatos, előre megtervezett haderőfejlesztéssel.

– szögezte le a miniszter. Hozzátette: a magyar haderő modernizációja jóval a háború kitörése előtt elkezdődött, világos stratégia mentén.

Ennek eredményei ma már látványosak:

teljes a helikopterflotta

teljes a szállítórepülőgép-flotta

a Leopard harckocsik több mint egy éve hadrendben állnak

sorra érkeznek az új, NATO-kompatibilis eszközök

Magyarország ma a térség egyik legmodernebb haderejével rendelkezik

– emelte ki, hozzátéve: a toborzás is sikeres, nincs szükség kényszerre.

Mi azért építünk erős hadsereget, mert a békéhez erő kell.

– fogalmazott.

A kormány álláspontja tehát változatlan: nincs sorkatonaság, nincs háborús készülődés. Van viszont modern hadsereg, biztonság és békepárti politika.