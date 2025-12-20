- Sztárok a tömegben: ismert arcok a szegedi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
Tóth Gabi megjelent a Háborúellenes Gyűlésen, különleges pólót választott! - Fotó
Természetesen Orbán-pólóban! Tóth Gabi is megjelent a szegedi Háborúellenes Gyűlésen.
Orbán Viktor már divatdiktátor lett: a firka mintás pólókat és pulóvereket percek alatt elkapkodják a Háborúellenes Gyűlések mörcseiből. Többféle póló közül lehet azonban választani: Pride, Honfoglalás, No War, csak, hogy néhányat említsünk. Tóth Gabi is ki választotta a kedvencét!
Rákay Philip és Szabó Zsófi is gyakran választja a műsorvezetéshez is ezeket a termékeket, amelyek árát egyébként jótékonysági célra ajánlották fel. A szegedi Háborúellenes Gyűlésen pedig Tóth Gabi is a jó ügyet támogatja.
Tóth Gabi Orbános pólóban adott interjút
