Tóth Gabi megjelent a Háborúellenes Gyűlésen, különleges pólót választott! - Fotó

Természetesen Orbán-pólóban! Tóth Gabi is megjelent a szegedi Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 11:19
Orbán Viktor már divatdiktátor lett: a firka mintás pólókat és pulóvereket percek alatt elkapkodják a Háborúellenes Gyűlések mörcseiből. Többféle póló közül lehet azonban választani: Pride, Honfoglalás, No War, csak, hogy néhányat említsünk. Tóth Gabi is ki választotta a kedvencét!

Tóth Gabi
Tóth Gabi az Orbános pólóban / Fotó: MW

Rákay Philip és Szabó Zsófi is gyakran választja a műsorvezetéshez is ezeket a termékeket, amelyek árát egyébként jótékonysági célra ajánlották fel. A szegedi Háborúellenes Gyűlésen pedig Tóth Gabi is a jó ügyet támogatja. 

Tóth Gabi Orbános pólóban adott interjút

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fotó: -
