RETRO RÁDIÓ

Ide vezetett Orbán Viktor útja a miskolci Háborúellenes Gyűlés után

Kérdezz-felelek a csárdában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 17:46
Orbán Viktor Miskolc Háborúellenes Gyűlés

„Kései ebéd a dormándi Hétvezér Csárdában” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a miskolci Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédét követően a dormándi vendéglátóhelyen is készséggel válaszolt a felmerült kérdésekre és állt rendelkezésre egy-egy közös fotóra.

Orbán Viktor miskolci Háborúellenes Gyűlésen

Az alábbi videóból kiderül, hogy érezte magát a kormányfő a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.

Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés felvételét!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu