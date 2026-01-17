Ide vezetett Orbán Viktor útja a miskolci Háborúellenes Gyűlés után
Kérdezz-felelek a csárdában.
„Kései ebéd a dormándi Hétvezér Csárdában” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök a miskolci Háborúellenes Gyűlésen mondott beszédét követően a dormándi vendéglátóhelyen is készséggel válaszolt a felmerült kérdésekre és állt rendelkezésre egy-egy közös fotóra.
Az alábbi videóból kiderül, hogy érezte magát a kormányfő a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.
Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés felvételét!
