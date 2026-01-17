„Csak az maradhat ki a háborúból, aki ki akar maradni. Mi ki akarunk”

Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes gyűlésen hangsúlyozta: ki kell maradni az ukrán háborúból. Emlékeztetett: az európai vezetők gyűlései az utóbbi időben haditanácsok, valódi háborús készülődés van.

Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes gyűlésen (Fotó: Bors)

A háború közel van és kopogtat az ajtónkon.



„Európában lejtmenet van, nincs pénz, ezért felveszik a hitelt a bankároktól és ezt a hitelt adják az ukránoknak, amit ők nem fognak visszafizetni. Ebbe Európa gazdasága tönkremegy, ezért Oroszországot jóvátételre akarják kötelezni” – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök. „Eddig a hadiipar tolt minket a háborúba, most már a bankárok és politikusok is.”

Arra adunk pénzt, hogy évente 400 ezer ember meghaljon vagy hadirokkant legyen.

Orbán Viktor kiemelte: „mi a béke álláspontján vagyunk, nem szabad belesodródni a háborúba. Csak az maradhat ki, aki ki akar maradni. Mi ki akarunk. A Tisza az európai háborúpárt magyar lerakata. Ha Brüsszel-párti kormány lesz, beletolnak minket a háborúba és akkor az összes nagy tervre keresztet vethetünk.”

Nekünk sikerülhet, hogy kimaradjunk a háborúból. Ezt most nem lehet rábízni fiatal kalandorokra, szükség van a tapasztalatra, biztosra kell menni, a Fidesz a biztos választás – olvasható a Borson.