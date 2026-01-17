Háborúellenes Gyűlés: Pataky Attila különleges dalt írt Miskolcról

Az év első Háborúellenes Gyűlésén óriási hangulatot csinált Pataky Attila – és a helyszín nem véletlenül Miskolc volt. A rockikon szülővárosába tért vissza, ahol még inkább mindenki rá figyelt. A fellépés nemcsak zenei élmény volt, hanem egyben személyes visszatérés is: elmondhatjuk, hogy Pataky most talált igazán vissza a gyökereihez, még akkor is, ha az egyik híres dalának a címe pont a következő: Elhagyom a várost. Nem hiába idézett a műsorvezető, Rákay Philip is az Edda-dalból: „Mindent itt hagyok, mit Miskolc adhatott / Igen, holnap, holnap indulok”

Pataky Attila igazi lokálpatrióta, büszke a szülővárosára, ami megihlette (Fotó: Mw)

Pataky Attila EDDA dala Miskolcról szól

Pataky Attila Miskolc iránti kötődése annyira erős, hogy egykor nemcsak szóban, hanem zenében is kifejezte érzéseit: szülővárosáról még egy dalt is írt, Elhagyom a várost címmel. A szám születésének hátterében az áll, hogy bár a dal címe búcsút sugall, valójában Pataky miskolci élményeit, emlékeit és a városhoz fűződő mély érzelmeit dolgozza fel. A dal tele van nosztalgiával, ugyanakkor újra felfedezett szeretettel, mintha a zenén keresztül ébredt volna rá: a város, ahol született, mindig is része maradt annak, aki ma. A rajongók számára így a dal egy személyes történet, egy igazi szeretetnyilatkozat Miskolc iránt.

Óriási sikere volt Miskolcon

A miskolci Háborúellenes Gyűlés hangulata egyébként mindvégig fergeteges volt. A rajongók együtt énekelhették Patakyval a másik híres EDDA dalt, A kört. A frontember összességében nemcsak szórakoztatott, hanem üzenetet is hordozott: a béke és a közösség fontosságát: „Áldás, békés, szép napot nekünk ma. A zenekart szállító mikrobusz oldalán egy éve az áll: «Gyere velünk!» Ez a mi hívószavunk. Tudjátok jól, hogy ártást és káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha. Soha, de soha!" – köszöntötte a nézőket. A zene ereje ismét bizonyította, hogy képes összekötni az embereket, és figyelmet irányítani a világ fontos kérdéseire – írja a Bors.

És akkor íme, az emlegetett dal: