- Tóth-Szántai József: sorsdöntő választás előtt állunk
- Háborúellenes Gyűlés: hová lett Szabó Zsófi?
- Menczer Tamás: A Tisza Párt és Magyar Péter akkor is beviszi a magyar embereket a háborúba, ha ez nekik nem tetszik
- Háborúellenes Gyűlés: itt követheted élőben!
Háborúellenes Gyűlés: Pataky Attila a kör közepén állva nyitotta meg az eseményt
Az énekes is részt vesz a Háborúellenes Gyűlésen.
Január 17-én került megrendezésre az idei év első Háborúellenes Gyűlése, ezúttal Miskolcon. Az eseményen ezúttal is jelen vannak olyan hírességek, akik a béke mellett teszik le a voksukat, köztük az Edda énekese is, Pataky Attila, aki egyébként miskolci születésű.
Háborúellenes Gyűlés: így nyitotta meg az eseményt Pataky Attila
Az énekes rögtön megalapozta a rendezvény hangulatát, ahogy az Edda örökzöld slágerével, A kör közepén állok című dallal nyitotta meg az eseményt.
A Háborúellenes Gyűlést itt követheted élőben:
- Tóth-Szántai József: sorsdöntő választás előtt állunk
- Háborúellenes Gyűlés: hová lett Szabó Zsófi?
- Menczer Tamás: A Tisza Párt és Magyar Péter akkor is beviszi a magyar embereket a háborúba, ha ez nekik nem tetszik
- Háborúellenes Gyűlés: itt követheted élőben!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre