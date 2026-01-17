RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: Pataky Attila a kör közepén állva nyitotta meg az eseményt

Az énekes is részt vesz a Háborúellenes Gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 11:21
Január 17-én került megrendezésre az idei év első Háborúellenes Gyűlése, ezúttal Miskolcon. Az eseményen ezúttal is jelen vannak olyan hírességek, akik a béke mellett teszik le a voksukat, köztük az Edda énekese is, Pataky Attila, aki egyébként miskolci születésű.

Pataky Attila nyitotta meg az idei első Háborúellenes Gyűlést / Fotó: mw

Háborúellenes Gyűlés: így nyitotta meg az eseményt Pataky Attila

Az énekes rögtön megalapozta a rendezvény hangulatát, ahogy az Edda örökzöld slágerével, A kör közepén állok című dallal nyitotta meg az eseményt.

Ezúttal is hatalmas tömeg gyűlt össze a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw

A Háborúellenes Gyűlést itt követheted élőben:

