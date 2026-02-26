„Megérte a küzdelem, a sírás, a sok mélypont” – Jó hírt kapott Kata, a mellrákos anyuka
Leírhatatlan megkönnyebbülés és örömkönnyek: Kata végre fellélegezhet. Legyőzte a rákot a fiatal édesanya, aki hónapokon át tartó küzdelem, kemoterápia és műtét után kapta meg a sorsfordító leletet. Lapunknak adott exkluzív interjújában elárulta, hogyan ünnepelték meg a hírt a gyerekeivel.
Kata legyőzte a rákot! Néhány hónappal ezelőtt még a legmélyebb bizonytalansággal és a mellrákdiagnózisával küzdött, most azonban a csodáról vall, arról, hogyan sikerült legyőznie a halálos kórt.
„Eltűnt a rák a szervezetemből!”
Könnyek között jelentette be a gyógyulását a kétgyermekes édesanya. Lapunknak adott interjújában mesélt a „bolond táncról”, a sorsdöntő leletről és arról, hogyan kapta vissza az életét.
Kata története tavaly kezdődött, amikor egy önvizsgálat során gyanús csomót talált a mellében. A diagnózis letaglózó volt: rosszindulatú daganat. A fiatal anyuka azonban nem omlott össze, hanem a nyilvánosság elé állt, hogy erőt adjon másoknak. Facebook-oldalán végigkísérhetjük a kemoterápia embert próbáló időszakát, a hajhullást, a nőiesség elvesztésének fájdalmát és azt a hihetetlen akaratot, amivel fiai és férje miatt minden egyes nap felállt a padlóról. Az önvizsgálat fontosságát hangsúlyozva vált sokak példaképévé, miközben ő maga is vívta a saját belső csatáit és felvette azt a bizonyos bokszkesztyűt a rákkal szemben. Most pedig sikerült kiütnie: győzött!
„Teljes patológiai regresszió” – azt jelenti, legyőzte a rákot!
Sírva számolt be róla, hogy ezennel a ráknak annyi, az elmúlt hónapok nehézségei, a rosszullétek, a fájdalmak nem voltak hiábavalóak. Nemrég ugyanis kézhez kapta a műtét utáni szövettan eredményét.
Napok óta sűrűn nézegettem, hogy megjött-e az eredményem, bár próbáltam nem rágörcsölni. Aztán végre ott volt! Amikor megláttam a negatív leletet, leírhatatlan érzés fogott el. Ott egyszerre kiszakadt belőlem minden... Megérte a küzdelem, a sírás, a sok mélypont
– mesélte boldogan az édesanya.
A bűvös mondat, amit az orvosok leírtak: teljes patológiai regresszió. Ez magyarra fordítva annyit tesz: a daganatnak nyoma sincs, a szervezetből teljesen eltűnt a rák.
Boldog „bolond” tánc a nappaliban
A hír hallatán a családi otthonban elszabadultak az indulatok, a lehető legjobb értelemben.
Épp zenét hallgattunk, amikor megnéztem a leletet. Azonnal elmondtam mindenkinek és egy hatalmas közös »bolond táncot« jártunk a nappaliban a gyerekekkel és a férjemmel. Ebben a táncban és a könnyeimben benne volt az elmúlt tíz hónap összes feszültsége, a mellékhatások és a várakozás
– mesélte felszabadultan Kata.
Új élet
Kata nemcsak lelkileg, fizikailag is a felépülés, pontosabban az újjáépülés fázisába lépett. Most még a műtét után lábadozik, de már a jövőt tervezi.
Körülbelül 4-5 hét múlva lesz az első töltése ennek az expandernek, a szövettágítónak, ezt sóoldattal töltik majd kéthetente, a kívánt méretig. Nem vágyom hatalmas dekoltázsra, csak szimmetriára és arra, hogy újra jól érezzem magam a bőrömben
– mondta őszintén.
Az étrendjén is változtatott: kerüli a feldolgozott élelmiszereket, búcsút intett a nagy kedvenc téliszaláminak is és az onkológusa által ajánlott mediterrán diétát követi. De továbbra sem von meg magától minden örömöt, néha azért elfogyaszt majd egy-két szelet süteményt is a gyerekekkel. A legfontosabb üzenete azonban változatlan:
Havi 5 perc önvizsgálat! Én ennek köszönhetem, hogy időben elkaptuk, és esélyt sem adtam a betegségnek.
Követői közül többen írtak már neki, hogy miatta, pontosabban az ő története miatt mentek el szűrővizsgálatra. Volt olyan is, akinél a szűrővizsgálat során találtak valamit, így, mondhatni, hogy Kata mentette meg az életét.
Nem is csak egy, hanem több közvetlen ismerősöm, meg idegenek is, akik a videóimat látták, azt írják, hogy »miattad, meg a te történetedet hallva elmentem és megmentettél«. Ez elmondhatatlanul jólesik, igazából azt gondolom, hogy visszaadta ez az egész nekem egy kicsit az emberiségbe vetett hitemet. Én mindig olyan munkát végeztem és most is azt teszem, amivel segíthetek az embereknek. Még ennek a szörnyű betegségnek a kapcsán is.
A fiatal édesanya ígéri, nem tűnik el: a jövőben videókkal, gyógytornatippekkel és edukációs tartalmakkal segíti azokat, akik még ennek az útnak az elején járnak. Ő már tudja: a sötét alagút végén valóban ott a fény. De a korai felismerés a legfontosabb, hogy legyen esély a győzelemre.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre