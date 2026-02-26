„Megérte a küzdelem, a sírás, a sok mélypont” – Jó hírt kapott Kata, a mellrákos anyuka

Kata legyőzte a rákot! Néhány hónappal ezelőtt még a legmélyebb bizonytalansággal és a mellrákdiagnózisával küzdött, most azonban a csodáról vall, arról, hogyan sikerült legyőznie a halálos kórt.

Legyőzte a rákot, Kata hamarosan újra utazni szeretne / Fotó: beküldött

„Eltűnt a rák a szervezetemből!”

Könnyek között jelentette be a gyógyulását a kétgyermekes édesanya. Lapunknak adott interjújában mesélt a „bolond táncról”, a sorsdöntő leletről és arról, hogyan kapta vissza az életét.

Kata története tavaly kezdődött, amikor egy önvizsgálat során gyanús csomót talált a mellében. A diagnózis letaglózó volt: rosszindulatú daganat. A fiatal anyuka azonban nem omlott össze, hanem a nyilvánosság elé állt, hogy erőt adjon másoknak. Facebook-oldalán végigkísérhetjük a kemoterápia embert próbáló időszakát, a hajhullást, a nőiesség elvesztésének fájdalmát és azt a hihetetlen akaratot, amivel fiai és férje miatt minden egyes nap felállt a padlóról. Az önvizsgálat fontosságát hangsúlyozva vált sokak példaképévé, miközben ő maga is vívta a saját belső csatáit és felvette azt a bizonyos bokszkesztyűt a rákkal szemben. Most pedig sikerült kiütnie: győzött!

„Teljes patológiai regresszió” – azt jelenti, legyőzte a rákot!

Sírva számolt be róla, hogy ezennel a ráknak annyi, az elmúlt hónapok nehézségei, a rosszullétek, a fájdalmak nem voltak hiábavalóak. Nemrég ugyanis kézhez kapta a műtét utáni szövettan eredményét.

Napok óta sűrűn nézegettem, hogy megjött-e az eredményem, bár próbáltam nem rágörcsölni. Aztán végre ott volt! Amikor megláttam a negatív leletet, leírhatatlan érzés fogott el. Ott egyszerre kiszakadt belőlem minden... Megérte a küzdelem, a sírás, a sok mélypont

– mesélte boldogan az édesanya.

A bűvös mondat, amit az orvosok leírtak: teljes patológiai regresszió. Ez magyarra fordítva annyit tesz: a daganatnak nyoma sincs, a szervezetből teljesen eltűnt a rák.

Boldog „bolond” tánc a nappaliban

A hír hallatán a családi otthonban elszabadultak az indulatok, a lehető legjobb értelemben.

Épp zenét hallgattunk, amikor megnéztem a leletet. Azonnal elmondtam mindenkinek és egy hatalmas közös »bolond táncot« jártunk a nappaliban a gyerekekkel és a férjemmel. Ebben a táncban és a könnyeimben benne volt az elmúlt tíz hónap összes feszültsége, a mellékhatások és a várakozás

– mesélte felszabadultan Kata.