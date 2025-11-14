Elképesztő jel utalt a mellrákra — észre sem vette, mit üzen a teste

Egy nő felidézte azt az elképesztő tünetet, melyet hónapokkal a mellrákdiagnózisa előtt tapasztalt – közölte a People.

Elképesztő jel utalt a mellrákra Fotó: Pexels (illusztráció)

Több mint két évvel ezelőtt Kelly Mann, a texasi Abilene-ben élő egyetemi professzor élete legdurvább kötőhártya-gyulladását élte át. Az antibiotikumos szemcseppek sem enyhítették a szemvörösséget, de egy hét után magától elmúlt.

A tünetek eltűntek.

Azonban a kötőhártya-gyulladás visszatért, és egy ördögi kör kezdődött: 2023 áprilisa és júniusa között összesen hatszor jelentkezett újra.

Aztán egy este tévénézés közben megvakartam a karomat, és éreztem egy csomót

— emlékezett vissza.

Mann másnap reggel azonnal időpontot kért az orvoshoz. A mammográfia és a biopszia után életét megváltoztató hírt kapott.

2023 júliusának végén Mann-t 2-es stádiumú mellrákkal diagnosztizálták — mindössze egy héttel 36. születésnapja előtt.

A hír összetörte, különösen azért, mert áprilisban még teljesen rendben volt az emlővizsgálata.

A daganatom teljesen kimutathatatlanról két és fél centiméteresre nőtt hat-nyolc hét alatt

– mondta.

Néhány héten belül Mann kemoterápiát kezdett, ami egy őrületes felismeréshez vezetett.

Az első kemó után megint ugyanaz a kötőhártya-gyulladás jött elő

— mondta, hozzátette hogy ez volt az egyik legrosszabb változata.

Miután beszélt egy szemész szakorvossal, Mann megtudta, hogy amit korábban kötőhártya-gyulladásnak hitt, valójában episcleritis volt — a szemfehérjét borító szövet duzzanata, irritációja és vörössége.

Lenyűgözőnek és egyben őrületesnek, elképesztőnek tartottam, hogy a tested tényleg jóval hamarabb tudja, mi történik, mint ahogy azt a hagyományos diagnosztikai módszerek kimutatnák

– mondta.

Ez a hihetetlen tünet jelezte a nőnek, hogy mellrákja van

Jelenleg szteroid tartalmú szemcseppeket kapott a tünetei kezelésére. Összesen 12 kemoterápiás kezelésen esett át, majd kétoldali masztektómián és mellrekonstrukción.

Most, hogy legyőzte a rákot, Mann a közösségi médiában osztja meg történetét, hogy felhívja a figyelmet az episcleritisre és a korai felismerés fontosságára.

Azt mondta, hogy az online közösségépítés segített neki sok, hozzá hasonló fiatal beteggel kapcsolatba kerülni.