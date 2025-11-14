Elképesztő jel utalt a mellrákra — észre sem vette, mit üzen a teste
Így tudta meg végül az anya, hogy mellrákja van.
Egy nő felidézte azt az elképesztő tünetet, melyet hónapokkal a mellrákdiagnózisa előtt tapasztalt – közölte a People.
Több mint két évvel ezelőtt Kelly Mann, a texasi Abilene-ben élő egyetemi professzor élete legdurvább kötőhártya-gyulladását élte át. Az antibiotikumos szemcseppek sem enyhítették a szemvörösséget, de egy hét után magától elmúlt.
A tünetek eltűntek.
Azonban a kötőhártya-gyulladás visszatért, és egy ördögi kör kezdődött: 2023 áprilisa és júniusa között összesen hatszor jelentkezett újra.
Aztán egy este tévénézés közben megvakartam a karomat, és éreztem egy csomót
— emlékezett vissza.
Mann másnap reggel azonnal időpontot kért az orvoshoz. A mammográfia és a biopszia után életét megváltoztató hírt kapott.
2023 júliusának végén Mann-t 2-es stádiumú mellrákkal diagnosztizálták — mindössze egy héttel 36. születésnapja előtt.
A hír összetörte, különösen azért, mert áprilisban még teljesen rendben volt az emlővizsgálata.
A daganatom teljesen kimutathatatlanról két és fél centiméteresre nőtt hat-nyolc hét alatt
– mondta.
Néhány héten belül Mann kemoterápiát kezdett, ami egy őrületes felismeréshez vezetett.
Az első kemó után megint ugyanaz a kötőhártya-gyulladás jött elő
— mondta, hozzátette hogy ez volt az egyik legrosszabb változata.
Miután beszélt egy szemész szakorvossal, Mann megtudta, hogy amit korábban kötőhártya-gyulladásnak hitt, valójában episcleritis volt — a szemfehérjét borító szövet duzzanata, irritációja és vörössége.
Lenyűgözőnek és egyben őrületesnek, elképesztőnek tartottam, hogy a tested tényleg jóval hamarabb tudja, mi történik, mint ahogy azt a hagyományos diagnosztikai módszerek kimutatnák
– mondta.
Ez a hihetetlen tünet jelezte a nőnek, hogy mellrákja van
Jelenleg szteroid tartalmú szemcseppeket kapott a tünetei kezelésére. Összesen 12 kemoterápiás kezelésen esett át, majd kétoldali masztektómián és mellrekonstrukción.
Most, hogy legyőzte a rákot, Mann a közösségi médiában osztja meg történetét, hogy felhívja a figyelmet az episcleritisre és a korai felismerés fontosságára.
Azt mondta, hogy az online közösségépítés segített neki sok, hozzá hasonló fiatal beteggel kapcsolatba kerülni.
