Felháborító: eljátszotta a rákbetegségét egy TikTok-anyuka, hogy pénzt gyűjtsön

Egy több mint 3 millió követővel rendelkező brit influenszert lelepleztek, hogy hazudott a rákdiagnózisáról. Azok pedig, akik ismerik, felfedték a botrány mögött rejlő sötét igazságot - közölte a Mirror. Eljátszotta a rákbetegségét a TikTok-anyuka.

Eljátszotta a rákbetegségét a TikTok-anyuka Forrás: Pexels (illusztráció)

Brittany Miller arról volt ismert, hogy szeretetteljes, ikergyermekes anyaként oszt meg kedves, hétköznapi tartalmakat. Az egészséges babareceptektől kezdve az erdei családi sétákig gondosan felépített egy jövedelmező, életmód-tanácsadói márkát.

De a 2017-ben még csak kevésbé ismert Brittany-ból hirtelen nagy közösségimédia-sztár lett, amikor bejelentette, hogy harmadik stádiumú gyomorrákot diagnosztizáltak nála.

Barátai azonnal összefogtak, hogy támogassák. Egy adománygyűjtő oldalt is létrehoztak számára anyagi segítség céljából, és egyre többen kezdtek érdeklődni tragikus története iránt. De ahogy a rákdiagnózisáról szóló hír gyorsan elterjedt, ugyanilyen hirtelen el is tűnt — magyarázat nélkül. A diagnózisról soha többé nem esett szó, és a történet minden nyoma eltűnt az internetről.

2020-ban azonban, amikor Brittany együttműködött egy mellrák elleni jótékonysági szervezettel, egykori legjobb barátnője előállt az igazsággal és elmondta: a betegség teljes egészében kitaláció volt.

Brittany eljátszotta a rákbetegségét

A botrány ellenére Brittany jövedelmező online karriert épített fel. Videóiban általában házias ételek receptjeit és Temu- illetve Shein-vásárlásait mutatja be és milliók nézik őket. Vőlegénye, Ash Griffiths rendszeresen szerepel a videóiban, ikergyermekeikkel együtt.

A család nemrég egy luxusotthonba költözött East Sussexben, amit látszólag Brittany TikTok-sikere finanszírozott.

Ugyanakkor a rákos csalás miatti újabb dühkitörés már most hatással lehetett a szakmai életére, mivel Brittany törölte menedzsmentügynöksége e-mail-címét a közösségi oldalairól – ami arra utal, hogy valószínűleg megszűnt az együttműködésük.

Brittany most így fogalmaz videójában: