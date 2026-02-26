„Sok nőnek van teljes munkaidős állása és családja, szóval ezt normálisnak tekintik” - Megosztotta a méhnyakrákban haldokló tanárnő betegsége rejtett tünetét

Egy méhnyakrákban haldokló tanárnő megosztja azokat a jeleket, amelyekre figyelniük kell a nőknek. A betegség gyakran rejtve marad, mert a tüneteket menopauzához hasonlónak vélik, vagy az orvosok nem értékelik kellő komolysággal a jeleket.

A méhnyakráknak nincsenek korai tünetei.Fotó: gofundme.com

Halálos méhnyakrákban szenved a tanárnő

A 38 éves Carly Scottnál tavaly májusban diagnosztizáltak harmadik stádiumú rákot, miután kezdetben influenzaszerű tüneteit a menopauzának tulajdonították.

Hasonló helyzetbe került a Jersey Shore sztárja, Snooki is: 38 évesen évekig rendellenes tünetektől szenvedett, mielőtt végül orvoshoz fordult. Az ő esetében azonban még időben, az első stádiumban fedezték fel a betegséget, míg a tanárnő nem volt ilyen szerencsés. Carly egy évvel túllépte a HPV-oltás ingyenes beadásának korhatárát, és magánklinikán nem kapta meg az oltást. Azt állítja, hogy az oltás megmenthette volna az életét.

Hozzátette, hogy sok, a harmincas évei végén járó nő a tüneteket a menopauza jeleinek tekinti. Ő maga is küzdött a fáradtsággal, de ezt elfoglalt életének tulajdonította.

A mi korunkban vannak olyan tünetek, amiket félre lehet söpörni. Állandóan nagyon-nagyon fáradt voltam, és tudom, hogy sok nőnek van teljes munkaidős állása és családja, szóval ezt normálisnak tekintik

Sajnos, a harmadik stádiumú betegség esetén mindössze 12 százalék esély van a felépülésre. A méhnyakrák egy lassan növekvő rák, amely a méhnyakban fordul elő, és leggyakrabban HPV-fertőzés okozza. A kezelés elsősorban méheltávolítással, kemoterápiával és a sugárkezeléssel jár.

A legtöbb betegnek nincsenek korai tünetei, de a rendellenes hüvelyi vérzés és a kismedencei fájdalom gyakori későbbi jelek. Carly adományt gyűjt egy németországi speciális kezelésre, amely során katéteren keresztül juttatják be a kemoterápiát közvetlenül a daganatba. Az orvosok nem sok esélyt láttak a gyógyulásra, de a tanárnő nem adja fel a küzdelmet a borzalmas betegséggel szemben - írja a Mirror.