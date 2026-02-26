RETRO RÁDIÓ

„Sok nőnek van teljes munkaidős állása és családja, szóval ezt normálisnak tekintik” - Megosztotta a méhnyakrákban haldokló tanárnő betegsége rejtett tünetét

A borzalmas betegség nők százainak életét követeli. Menopauzához hasonló tünetei lehetnek a méhnyakráknak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26.
méhnyakrák betegség tünetek

Egy méhnyakrákban haldokló tanárnő megosztja azokat a jeleket, amelyekre figyelniük kell a nőknek. A betegség gyakran rejtve marad, mert a tüneteket menopauzához hasonlónak vélik, vagy az orvosok nem értékelik kellő komolysággal a jeleket.

Halálos méhnyakrákban szenved a tanárnő
A méhnyakráknak nincsenek korai tünetei.Fotó: gofundme.com

Halálos méhnyakrákban szenved a tanárnő

A 38 éves Carly Scottnál tavaly májusban diagnosztizáltak harmadik stádiumú rákot, miután kezdetben influenzaszerű tüneteit a menopauzának tulajdonították.

Hasonló helyzetbe került a Jersey Shore sztárja, Snooki is: 38 évesen évekig rendellenes tünetektől szenvedett, mielőtt végül orvoshoz fordult. Az ő esetében azonban még időben, az első stádiumban fedezték fel a betegséget, míg a tanárnő nem volt ilyen szerencsés. Carly egy évvel túllépte a HPV-oltás ingyenes beadásának korhatárát, és magánklinikán nem kapta meg az oltást. Azt állítja, hogy az oltás megmenthette volna az életét.

Hozzátette, hogy sok, a harmincas évei végén járó nő a tüneteket a menopauza jeleinek tekinti. Ő maga is küzdött a fáradtsággal, de ezt elfoglalt életének tulajdonította.

A mi korunkban vannak olyan tünetek, amiket félre lehet söpörni. Állandóan nagyon-nagyon fáradt voltam, és tudom, hogy sok nőnek van teljes munkaidős állása és családja, szóval ezt normálisnak tekintik

Sajnos, a harmadik stádiumú betegség esetén mindössze 12 százalék esély van a felépülésre. A méhnyakrák egy lassan növekvő rák, amely a méhnyakban fordul elő, és leggyakrabban HPV-fertőzés okozza. A kezelés elsősorban méheltávolítással, kemoterápiával és a sugárkezeléssel jár.

A legtöbb betegnek nincsenek korai tünetei, de a rendellenes hüvelyi vérzés és a kismedencei fájdalom gyakori későbbi jelek. Carly adományt gyűjt egy németországi speciális kezelésre, amely során katéteren keresztül juttatják be a kemoterápiát közvetlenül a daganatba. Az orvosok nem sok esélyt láttak a gyógyulásra, de a tanárnő nem adja fel a küzdelmet a borzalmas betegséggel szemben - írja a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu