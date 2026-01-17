- Tóth-Szántai József: sorsdöntő választás előtt állunk
- Háborúellenes Gyűlés: hová lett Szabó Zsófi?
- Menczer Tamás: A Tisza Párt és Magyar Péter akkor is beviszi a magyar embereket a háborúba, ha ez nekik nem tetszik
- Háborúellenes Gyűlés: Pataky Attila a kör közepén állva nyitotta meg az eseményt
Háborúellenes Gyűlés: Erre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté
A Fidesz frakcióvezetője is részt vesz a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.
"A nap legfontosabb üzenete, hogy a magyarok Miskolcon is kiállnak a béke mellett" - mondta el Kocsis Máté a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.
Különösen aktuális ez most, mert néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke egy sajtótájékoztatón jelezte, hogy 90 milliárd eurót kívánnak az ukrán háborúra fordítani. Pontosabban 60 milliárdot adnának a háborúra és 30 milliárdot az ukrán állami szolgáltatások biztosítására. Két probléma van ezzel: a háborút nem finanszírozni kellene, hanem befejezni. Az ukrán állami szolgáltatások finanszírozásával pedig az a probléma, hogy szemmel láthatóan tombol a korrupció Ukrajnában az arany wc-től elkezdve a korábbi miniszterelnök őrizetbe vételéig. Az európai polgárok nem azt érdemlik a vezetőiktől, hogy ilyen helyekre költsék a pénzüket. Az beállítja mindenki vérnyomását, hogy Ukrajna az elmúlt 1-két évben úgy, hogy nem Európai Uniós tagállam, eddig háromszor annyi pénzt kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta összesen
- mondta el Kocsis Máté, a Bors beszámolója szerint.
Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre