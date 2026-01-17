Háborúellenes Gyűlés: Erre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté

"A nap legfontosabb üzenete, hogy a magyarok Miskolcon is kiállnak a béke mellett" - mondta el Kocsis Máté a miskolci Háborúellenes Gyűlésen.

Fontos üzenetet fogalmazott meg Kocsis Máté a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw

Különösen aktuális ez most, mert néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke egy sajtótájékoztatón jelezte, hogy 90 milliárd eurót kívánnak az ukrán háborúra fordítani. Pontosabban 60 milliárdot adnának a háborúra és 30 milliárdot az ukrán állami szolgáltatások biztosítására. Két probléma van ezzel: a háborút nem finanszírozni kellene, hanem befejezni. Az ukrán állami szolgáltatások finanszírozásával pedig az a probléma, hogy szemmel láthatóan tombol a korrupció Ukrajnában az arany wc-től elkezdve a korábbi miniszterelnök őrizetbe vételéig. Az európai polgárok nem azt érdemlik a vezetőiktől, hogy ilyen helyekre költsék a pénzüket. Az beállítja mindenki vérnyomását, hogy Ukrajna az elmúlt 1-két évben úgy, hogy nem Európai Uniós tagállam, eddig háromszor annyi pénzt kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta összesen

- mondta el Kocsis Máté, a Bors beszámolója szerint.

