Nyitrai Zsolt: „Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok!”

Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója szerint a cél az, hogy belezsaroljanak minket a háborúba. Világossá tette: nem fognak engedni az ukrán zsarolásnak.

Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok! Erről Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, beszélt a Háborúellenes Gyűlésen, Békéscsabán szombaton, február 21-én. A miniszterelnök főtanácsadója szerint ez egy nyílt provokáció és zsarolás az ukrán vezetés részéről.

Nyitrai Zsolt (középen) a miniszterelnök főtanácsadója: „az ukránok zárták el a Barátság vezetéket” (Forrás: Facebook)

Nem engedünk az ukránok zsarolásának 

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, a Fidesz országgyűlési képviselője a szombati Háborúellenes gyűlésen nyilatkozott a Metropolnak

Zsarolnak bennünket. Bele akarnak zsarolni a háborúba, azt akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról és finanszírozzuk EU-s pénzekkel Ukrajnát és vegyük őket föl minél hamarabb az Európai Unióba.

Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója azonban leszögezte, hogy Magyarország a zsarolás ellenére is a béke pártján áll.

Nyitrai Zolt határozottan megerősítette:

Nyilvánvaló, hogy az Orbán Viktor vezette kormány a nemzeti érdekeket képviseli elsősorban, azt, ami a magyar embereknek, a magyar családoknak és Magyarország érdekében áll.

 

 

