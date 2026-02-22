Nyitrai Zsolt: „Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok!”

Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok! Erről Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, beszélt a Háborúellenes Gyűlésen, Békéscsabán szombaton, február 21-én. A miniszterelnök főtanácsadója szerint ez egy nyílt provokáció és zsarolás az ukrán vezetés részéről.

Nyitrai Zsolt (középen) a miniszterelnök főtanácsadója: „az ukránok zárták el a Barátság vezetéket” (Forrás: Facebook)

Nem engedünk az ukránok zsarolásának

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, a Fidesz országgyűlési képviselője a szombati Háborúellenes gyűlésen nyilatkozott a Metropolnak.

Zsarolnak bennünket. Bele akarnak zsarolni a háborúba, azt akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról és finanszírozzuk EU-s pénzekkel Ukrajnát és vegyük őket föl minél hamarabb az Európai Unióba.

Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója azonban leszögezte, hogy Magyarország a zsarolás ellenére is a béke pártján áll.

Nyitrai Zolt határozottan megerősítette: