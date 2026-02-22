- Nacsa Lőrinc: Van egy Zelenszkij-Magyar Péter paktum
Nyitrai Zsolt: „Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok!”
Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója szerint a cél az, hogy belezsaroljanak minket a háborúba. Világossá tette: nem fognak engedni az ukrán zsarolásnak.
Ugyanazok zárták el a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítást, akik annak idején felrobbantották az Északi Áramlatot. Az ukránok! Erről Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, beszélt a Háborúellenes Gyűlésen, Békéscsabán szombaton, február 21-én. A miniszterelnök főtanácsadója szerint ez egy nyílt provokáció és zsarolás az ukrán vezetés részéről.
Nem engedünk az ukránok zsarolásának
Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, a Fidesz országgyűlési képviselője a szombati Háborúellenes gyűlésen nyilatkozott a Metropolnak.
Zsarolnak bennünket. Bele akarnak zsarolni a háborúba, azt akarják, hogy váljunk le az olcsó orosz energiáról és finanszírozzuk EU-s pénzekkel Ukrajnát és vegyük őket föl minél hamarabb az Európai Unióba.
Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója azonban leszögezte, hogy Magyarország a zsarolás ellenére is a béke pártján áll.
Nyitrai Zolt határozottan megerősítette:
Nyilvánvaló, hogy az Orbán Viktor vezette kormány a nemzeti érdekeket képviseli elsősorban, azt, ami a magyar embereknek, a magyar családoknak és Magyarország érdekében áll.
