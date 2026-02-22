„A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok.” – írta Orbán Viktor friss vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor közölte: a magyar kormány újabb lépést tett Ukrajna zsarolásával szemben (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Magyarország semmilyen szankciós politikát nem támogat, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket. Részletek a miniszterelnök alábbi videójában: