Orbán Viktor közölte: a magyar kormány újabb lépést tett Ukrajna zsarolásával szemben

Magyarország nem enged az ukránok zsarolásának.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 12:26
Orbán Viktor Ukrajna zsarolás energia bejelentés

„A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok.” – írta Orbán Viktor friss vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor
Orbán Viktor közölte: a magyar kormány újabb lépést tett Ukrajna zsarolásával szemben (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Magyarország semmilyen szankciós politikát nem támogat, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket. Részletek a miniszterelnök alábbi videójában:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
