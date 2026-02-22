Orbán Viktor: A Shell nem azért küldte a Tisza Pártba az embereit, hogy a magyaroknak jó legyen

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomásán leszögezte: a multiknak nagyon fáj, hogy az elmúlt 16 évben a kormány az emberek helyett tőlük vett el 15 ezer milliárd forintot. A miniszterelnök szerint a nemzetközi nagy cégek most ezt a pénzt vissza akarják szerezni a Tisza Párt segítségével.

A Shell nem azért küldte a Tisza Pártba az embereit, hogy a magyaroknak jó legyen. Ezek az emberek a multik érdekeit szolgálnák ki (Fotó: Bors)

Én olyat még nem láttam, hogy a választások előtt pár hónappal a Shell fogja magát, és bedelegálja ide az egyik vezetőjét. És az Erste is idedelegálja az emberét

– mondta Orbán Viktor, akinek szavait a Ripost idézte. A kormányfő szerint a Tisza Párt visszaadná a bankoknak, az energiacégeknek és a kereskedelmi láncoknak ezt az óriási összeget.

Visszamegy a bankokhoz, az energiacégekhez meg a kereskedelmi láncokhoz. Ez nem azt jelenti, hogy hiányzik a költségvetésből, ez mind az Önök zsebéből fog hiányozni!

Orbán Viktor elmagyarázta, hogy a multik nem azért küldték ide az embereiket, hogy a magyaroknak jó legyen.

Nem gondolhatjuk, hogy a Shellből ide küldött ember majd a magyarok érdekében fog kormányozni ahelyett, hogy a saját cégének megbízását és a saját személyes érdekeit teljesítené.

Mint mondta: azért küldték ide őket, hogy elvegyék a bankadóból befolyó összeget, amit eddig a kormány a magyar embereknek adott.