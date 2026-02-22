- Orbán Viktor: Bennünket nem lehet megzsarolni
Orbán Viktor: Végre egy komoly kihívó
Friss videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök.
„Szeretném folytatni az ön útját, miniszterelnök szeretnék lenni!” – mondta Orbán Viktornak egy fiatalember a hétvégi Háborúellenes Gyűlésen Békéscsabán. A kormányfő két tanácsot is adott az ifjú titánnak.
Akkor tanuljon, barátom! És fekvőtámasz minden reggel!
– javasolta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban. A felvétel mellé a következőt írta a miniszterelnök: „Végre egy komoly kihívó”.
