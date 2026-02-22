RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Végre egy komoly kihívó

Friss videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.22. 08:35
miniszterelnök Orbán Viktor videó

„Szeretném folytatni az ön útját, miniszterelnök szeretnék lenni!” – mondta Orbán Viktornak egy fiatalember a hétvégi Háborúellenes Gyűlésen Békéscsabán. A kormányfő két tanácsot is adott az ifjú titánnak.

2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba Orbán Viktor
Orbán Viktor: Végre egy komoly kihívó (Fotó: MW / MW)

Akkor tanuljon, barátom! És fekvőtámasz minden reggel!

– javasolta Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban. A felvétel mellé a következőt írta a miniszterelnök: „Végre egy komoly kihívó”.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu