Mágikus fordulatot jósol a kínai horoszkóp: Ennek az 5 jegynek a jövő héten záporozni fognak a húszezresek

A jövő hét nem mindennapi energiákat tartogat, a kínai asztrológia szerint ugyanis sorsfordító napok elé nézünk. A Tűz Ló éve és a Fém Nyúl hónapja találkozik, ami azt jelenti, hogy aki mer újat húzni, az most nagyot kaszálhat. Különösen a hétfő, a szerda és a péntek ígérkezik sorsdöntőnek, utóbbi ráadásul a tavaszi napéjegyenlőség napja is, ami a bőség és az újrakezdés igazi ünnepe.

A kínai asztrológia szerint jövő héten a szerencse és a bőség veszi át az irányítást három jegy életében

A kínai asztrológia szerint ennek a 3 csillagjegynek mesés gazdagságot hoz a jövő hét

A Your Tango cikkében összegyűjtötte, hogy kik azok a szerencsések, akiknek most minden bejöhet!

Kutya: Most kell társaságba menni!

A Kutya jegyében születettek számára a kapcsolatok hozzák meg az áttörést. Ha van egy dédelgetett álmod, most ne csak gondolj rá: tegyél ki egy fotót róla az asztalodra, és figyeld, ahogy megelevenedik! Azt tanácsolják a csillagok, hogy a sötétkék szín most mágnesként vonzza a bizalmat és a magabiztosságot.

Ha kapsz egy meghívást, ne mondj nemet, különösen, ha egy Tigris jegyű barátod hív. Lehet, hogy ő mutat be annak az embernek, aki pozitív értelemben fenekestül felforgatja a karrieredet. A hét szerencseszáma számodra a 10-es, ami a tiszta lapot és a haladást jelképezi.

Ló: Irány az országút!

A Lovaknak a szerencse most utazáson vagy külföldi kapcsolatokon keresztül érkezik. Ha már régóta vágysz egy útra, itt az ideje megtervezni! A fengsuj szerint egy kis térkép vagy egy fotó a vágyott úticélról az otthonod északnyugati sarkában csodákra képes. A hét során egy Kutya jegyű ismerősöd lehet a legjobb szövetségesed, legyen szó üzletről vagy a legjobb utazási ajánlatok kifogásáról.

A 17-es szám most erőt és növekedést hoz: az 1-es a vezetés, a 7-es a fejlődés szimbóluma. Ha pedig egy kis extra bátorságra van szükséged, viselj pirosat: ez a vitalitás színe, ami most átlendít a holtpontokon.

Disznó: Virágba borul az életed

A Disznó jegy szülöttei számára a jövő hét az érzelmi megérkezésről szól. A legfontosabb tanács: rakj rendet a konyhában! A tiszta otthon ugyanis most a bőség alapköve lesz. Mivel a te szerencsenapod pont a tavaszi napéjegyenlőségre (március 20.) esik, érdemes valamilyen növényt ültetned vagy venni egy bambuszt az ablakba, ez segít fenntartani a pozitív rezgéseket.