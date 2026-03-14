„Megtisztelő” - Törőcsik Franciska elárulta, mihez kezd a Jászai Mari-díjhoz járó pénzzel

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.14. 18:00
Törőcsik Franciska az utóbbi években sikert sikerre halmozott, hiszen egyebek között szerepelt a Hunyadi című sorozatban, minden idők egyik legnézettebb magyar filmjében, a Hogyan tudnék élni nélküled?-ben, illetve a nemrég bemutatott Magyar menyegzőben is – hamarosan pedig jön a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása.

Törőcsik Franciska nem akármilyen díjat nyert / Fotó: Szabolcs László

Nem csoda, hogy komoly elismerésben részesült most Törőcsik Franciska, ugyanis a színésznő átvehette a Jászai Mari-díjat, ami természetesen hatalmas megtiszteltetés számára – a közösségi oldalán pedig elárulta, hogy mihez kezd a díjhoz járó pénzjutalommal, a döntése pedig sokakat meghatott, igazi példaképnek nevezték őt a kommentelők.

Igazán megtisztelő, hogy a magyar színjátszás egyik legnagyobb alakjáról elnevezett díjban, a Jászai Mari-díjban részesültem.

A díjjal járó teljes pénzjutalmat az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlom fel, akiknek a munkáját nagyon fontosnak tartom, és régóta figyelemmel kísérem. Ti is tudjátok támogatni a tevékenységüket, hiszen talán már közöttünk vannak a jövő kiemelkedő alkotói, és talán éppen egy ilyen odaadó csapat munkáján múlik, hogy egyszer majd nagyon büszkék lehessünk rájuk

– írta Törőcsik Franciska.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
