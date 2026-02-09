RETRO RÁDIÓ

Egy kép, három szó – Törőcsik Franciska gyászában minden benne van

A Hogyan tudnék élni nélküled? című mozi sztárja stílusosan gyászol. Törőcsik Franciska búcsújára nincsenek szavak.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.02.09. 18:00
gyász Keleti Éva Törőcsik Franciska

Az egész országot megrázta Keleti Éva fotóművész február 6-ai halálának híre. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfust a Hogyan tudnék élni nélküled? című mozi sztárja, Törőcsik Franciska is gyászolja. A színésznő stílusosan búcsúzott közösségi oldalán az érdemes és kiváló művésztől.

Törőcsik Franciska
Törőcsik Franciska stílusosan gyászolja Keleti Évát (Fotó: Mate Krisztian)

Törőcsik Franciska egy fekete szívvel, egy fotóval és három szóval búcsúzott

A színésznő tudja jól, hogy egy kép többet mond ezer szónál. Az őt ábrázoló portréfotó azonban ezúttal nem csak róla szól. Hanem arról is, aki így látta, így örökítette meg őt. 

Keleti Éva fotója… 🖤

– írta a kép mellé Törőcsik Franciska.

 

