Orbán Viktor: Brüsszel-Kijev-Tisza paktum
Münchenben titokban megkötött paktumról beszélt a miniszterelnök.
Új bejegyzéssel és videóval jelentkezett péntek este Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Brüsszel-Kijev-Tisza paktum. Az üzletet megkötötték: céljuk egy ukránbarát kormány hatalomra segítése az áprilisi választásokon.” – írta a miniszterelnök.
További részletek a kormányfő által megosztott videóban:
