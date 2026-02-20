RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Brüsszel-Kijev-Tisza paktum

Münchenben titokban megkötött paktumról beszélt a miniszterelnök.

Tisza Párt Ukrajna paktum

Új bejegyzéssel és videóval jelentkezett péntek este Orbán Viktor a Facebook-oldalán. „Brüsszel-Kijev-Tisza paktum. Az üzletet megkötötték: céljuk egy ukránbarát kormány hatalomra segítése az áprilisi választásokon.” – írta a miniszterelnök. 

Orbán Viktor
Friss videó: Münchenben titokban megkötött Brüsszel-Kijev-Tisza paktumról beszélt a miniszterelnök ( Fotó: Hans Lucas via AFP)

További részletek a kormányfő által megosztott videóban:

 

