„Minket nem lehet zsarolni!” – Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett
Három mondatot tett közzé Magyarország miniszterelnöke.
„Rendkívüli! Ameddig Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán háborús kölcsönt. Minket nem lehet zsarolni!” – írta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán.
