Orbán Viktor: a kormány döntött
Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak. Itt a válaszlépés.
Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor szerda délelőtt közösségi oldalán a következőket írta: „Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van.”
Kora délután a válaszlépésről is tájékoztatta az embereket Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán.
A kormány döntött: a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték.
– írta Orbán Viktor.
