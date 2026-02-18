RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a kormány döntött

Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak. Itt a válaszlépés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 14:44
Orbán Viktor Ukrajna válaszlépés zsarolás

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor szerda délelőtt közösségi oldalán a következőket írta: Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van.” 

Orbán Viktor
Orbán Viktor reagált az ukránok zsarolására (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Kora délután a válaszlépésről is tájékoztatta az embereket Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán.

A kormány döntött: a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték.

– írta Orbán Viktor.


 

 

