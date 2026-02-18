RETRO RÁDIÓ

A magyarok szerint csakis Orbán Viktor képes ellentmondani a brüsszeli nyomásnak

A magyarok többsége különbséget lát a hazai politikai szereplők között abban, hogy mennyire tudnának ellenállni a brüsszeli elvárásoknak. A válaszadók szerint csak Orbán Viktor képes nemet mondani a brüsszeli nyomásra – derül ki a Századvég friss felméréséből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 09:26
Módosítva: 2026.02.18. 09:26
Magyar Péter Tisza Párt Orbán Viktor

Az Európai Unióban zajló, közös hitelfelvétellel és kölcsönökkel kapcsolatos vitákban különböző álláspontot képvisel a Fidesz és a Tisza Párt. A brüsszeli döntéshozatalban napirenden vannak olyan, több száz milliárd eurós pénzügyi kezdeményezések – köztük Ukrajna támogatása is –, amelyek közös adósságvállalással járnának - írja a Századvég.

A válaszadók szerint csak Orbán Viktor képes nemet mondani.
Hiába gondolják úgy az európai emberek, hogy Ukrajnát ne vegyék fel gyorsított eljárással az Unióba, a brüsszeli döntéshozók odacsatornáznák a közös forrásokat. Ezeknek a hiteleknek a törlesztése a tagállami befizetések növekedésén vagy új uniós bevételi forrásokon keresztül jelenhet meg, ami hatással lehet a nemzeti költségvetésekre.

A Századvég februári kutatása szerint arra a kérdésre, hogy Az alábbi állítás inkább kire igaz, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a válaszadók 57 százaléka Magyar Pétert nevezte meg, míg Orbán Viktorról csak 21 százalék gondolja ezt.

A felmérés az esetleges gazdaságpolitikai következmények megítélését is vizsgálta. Arra a kérdésre, hogy Az alábbi állítás kire igaz inkább, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Adókat emelne, ha Brüsszel erre utasítaná a megkérdezettek 51 százaléka válaszolta Magyar Pétert, míg Orbán Viktorról ugyanezt 30 százalék feltételezte.

A Századvég egy korábbi kutatásából az is kiderült, hogy a magyarok elutasítják az ellenzéki párthoz köthető adók bevezetését, amelyek összhangban vannak a brüsszeli tervekkel. Ez a költségnövekedés érezhető lenne mindenki számára hétköznapi szinten is, mivel a megnövekedett költségek a mindennapi kiadásokban is megjelennének.

 

