Részegen üvöltözött Magyar Péter a hírhedt drogbuli előtt - eddig nem látott felvételek kerületek elő
Újabb felvétel került elő a Tisza párt budai szórakozóhelyen tartott rendezvényéről. Amely után Magyar Péter egy drogos házibuliban kötött ki. Jól látható a videón, hogy a Tisza Párt elnöke már ekkor feltűnően részeg, és furcsán viselkedik. Eközben a radnaimark.hu honlapja újból frissült, reagálva Magyar Péter azon kijelentésére, hogy ő nem fogyasztott kábítószert a drogbuliban.
Az Ellenpont birtokába került több fénykép is videói Magyar Péterék 2024. augusztus 2-áról 3-ra virradó éjszaka rendezett pártbulijáról. A felvételek ellent mondanak a Tisza párt vezetőjének szobaüggyel kapcsolatos kijelentéseinek.
Mint az ismert, Buda egyik legelitebb szórakozóhelyére hívta bulizni Magyar Péter a Tisza támogatóit. A párt vezetője és szimpatizánsaik az ukrán vállalkozók által üzemeltetett Lock the Clubba gyűltek össze, majd ebből a klubból ment át Magyar még aznap az egész ország által megismert lakásra, ahol állítása szerint "kábítószer kinézetű anyagot" látott és "konszenzuális" szexuális viszonyt létesített volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.
A rendezvényen a párt vezetése is részt vett és az eseményre többen a Facebookon keresztül kaptak meghívót. Így Magyar Péter és alelnöke, Radnai Márk is elment a buliba. Mindez azok után történt nem sokkal, hogy a pártelnök túl volt az ötkertes botrányán, mikor részegen ellopta egy férfi telefonját, majd azt a Dunába hajította.
Durvára sikerült a buli
Bár korábban is szivárogtak már ki részletek a szóban forgó estéről, az Ellenpont most eddig nem ismert felételeket közölt a meglehetősen durvára sikerült buliról. Ugyanis az egyik Tiszás csoportban közzétettek egy félperces videót, amelyben Radnai Márk Magyar Péterrel együtt, igen furcsa állapotban, rekedt hangon, hamisan - énekli a Beatrice Boldog szép napok című dalát.
Azonban a felvételen van még egy részlet, amely szintén nagyon szembetűnő. Méghozzá az, hogy Radnai mögött az egyik nő fekete ruhában hosszasan törölgeti az orrát.
A jelenet során végig a pártelnök tartotta a kezében a mikrofont, és ahogy látható, nagy összhangban voltak alelnökével, akivel időnként gyakorlatilag össze is simultak.
Emellett az este további részeiről is előkerültek újabb felvételek. A lap egyik olvasója hívta fel a figyelmet egy érdekes posztra, amelyben kiderül mi történt a buli hajnali óráiban.
A bejegyzést Szindekovics József pártaktivista írta, aki vélhetően mentegetni próbálta a pártelnököt, azonban buzgalmában új információkat árult el. Ráadásul a bejegyzéshez egy képet is csatolt, amelyen Magyar Péterrel látható hajnali két órakor. A fotón a pártelnök nem igazán tűnik kipihentnek és csak meredten néz a kamerába. Ezután Szindekovics azt is elárulta, hogy párjával "előbb", hajnali négy órakor eljöttek a szórakozóhelyről. Ebből pedig az is következik, hogy Magyar ennél is tovább maradt a klubban.
Szindekovics egyébként jelenleg is a keszthelyi Tisza-sziget aktív szervezője, aki korábban országos botrányt okozott azzal, hogy helyi KÉVE Televízióban Puzsér Róbertet idézve azon nevetgélt, hogy "szükség lenne egy kis vérre". Beszélgetőpartnerével úgy lyukadtak ki ide, hogy előtte a reménybeli kormányváltás lehetséges eldurvulásáról értekeztek.
A keszthelyi Tisza-sziget szervezőjének bejegyezéséből tehát az is kiderül, hogy Magyar Péter valamikor hajnali négy óra után, nem túl frissen távozott a szórakozóhelyről, majd az országosan ismert szobában folytatta az estét Vogel Evelinnel, ahonnan annak ellenére távozott, hogy tudta kábítószer van az asztalon.
Magyar Péter kétarcúságát mutatja, hogy másnap mintha mi sem történt volna, vicceskedve köszönte meg az előző estét az egyik tiszás Facebook-csoportban.
Jó reggelt, jó mulatság volt! … A hangomért meg elnézést
– írta a közösségi csoportban Magyar a Ripost szerint.
Magyar Péter biztos, hogy nem hazudik?– jelent meg a kérdés a radnaimark.hu-n
Egy héttel ezelőtt élesítették az a honlapot, amelyet Magyar Péter alelnökéről neveztek el. A radnaimark.hu-n jelenleg is egy üres hotelszoba látszik, amelyet felülről rögzítettek. A fekete-fehér képen egy széttúrt ágy, a mellette lévő éjjeliszekrényen pedig egy tálcára szórt fehér por – vélhetően kábítószer – is kivehető. Az oldal később egy dátummal frissült a felület: 2024. augusztus 3.
Ez súlyos szex, -és drogbotrányt vetít előre, amelyet az is alátámaszt, hogy Magyar Péter szinte azonnal reagált az eseményekre a közösségi oldalán. A pártelnök egy hat perces videóban magyarázta mi történt azon az éjszakán és váratlanul beismerte, hogy a megadott időpontban valóban járt a szóban forgó erzsébetvárosi hotelszobában, ahova hajnali öt óra körül érkezett, egyenesen a "Tisza nyári partijáról", a Lock the Clubból.
Magyar ezek mellett azt is elmondta, hogy a lakásba érve, a bejárat mellett alkohol és "kábítószer kinézetű" anyag volt az egyik asztalon. A radnaimark.hu oldalon látható szobában pedig "konszenzuális" szexuális kapcsolatot létesített volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.
A pártelnök magyarázkodásában az a legfeltűnőbb, hogy három dolgot is látványosan bizonyítani akart, tehát nem fogyasztott kábítószert, Vogel Evelin beleegyezett az együttlétbe, és Radnai Márk nem volt ott a lakásban.
Az eset számos kérdést felvet, köztük azt is, hogy az akkor, frissen megválasztott EP-képviselő vajon miért nem hagyta el azonnal a lakást, mikor észrevette ott a drogot. Valamint miért tartotta többször is fontosnak kiemelni, hogy konszenzuális szex zajlott a szobában? Ilyesmit ugyanis csak azok szoktak mondogatni, akik ennek ellenkezőjével vádolhatóak.
Harmadszor pedig, vajon miért tartotta ennyire fontosnak azt is kiemelni, hogy Radnai Márk nem volt ott a lakásban, ahova a szórakozóhelyről átment Magyar Péter?
Magyar tehát kényszeredetten próbálta bizonygatni, hogy semmi különös nem történt azon az augusztusi éjszakán. Csakhogy az Ellenpont által bemutatott felvételek ennek az ellenkezőjére utalnak: a pártelnök egy kiadós mulatozás után érkezett meg a helyszínre, miután Radnai Márkkal együtt énekeltek.
Tegnap kora délután ismét frissült a radnaimark.hu. Magyar azt állította, hogy nem fogyasztott kábítószert a lakásban. "Biztos?" - jelent meg a kérdés.
