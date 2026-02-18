Részegen üvöltözött Magyar Péter a hírhedt drogbuli előtt - eddig nem látott felvételek kerületek elő

Az Ellenpont birtokába került több fénykép is videói Magyar Péterék 2024. augusztus 2-áról 3-ra virradó éjszaka rendezett pártbulijáról. A felvételek ellent mondanak a Tisza párt vezetőjének szobaüggyel kapcsolatos kijelentéseinek.

Újabb részletek derültek ki Magyar Péter drogbulijáról. Fotó: Polyák Attila / Origo

Mint az ismert, Buda egyik legelitebb szórakozóhelyére hívta bulizni Magyar Péter a Tisza támogatóit. A párt vezetője és szimpatizánsaik az ukrán vállalkozók által üzemeltetett Lock the Clubba gyűltek össze, majd ebből a klubból ment át Magyar még aznap az egész ország által megismert lakásra, ahol állítása szerint "kábítószer kinézetű anyagot" látott és "konszenzuális" szexuális viszonyt létesített volt barátnőjével, Vogel Evelinnel.

A rendezvényen a párt vezetése is részt vett és az eseményre többen a Facebookon keresztül kaptak meghívót. Így Magyar Péter és alelnöke, Radnai Márk is elment a buliba. Mindez azok után történt nem sokkal, hogy a pártelnök túl volt az ötkertes botrányán, mikor részegen ellopta egy férfi telefonját, majd azt a Dunába hajította.

Durvára sikerült a buli

Bár korábban is szivárogtak már ki részletek a szóban forgó estéről, az Ellenpont most eddig nem ismert felételeket közölt a meglehetősen durvára sikerült buliról. Ugyanis az egyik Tiszás csoportban közzétettek egy félperces videót, amelyben Radnai Márk Magyar Péterrel együtt, igen furcsa állapotban, rekedt hangon, hamisan - énekli a Beatrice Boldog szép napok című dalát.

Azonban a felvételen van még egy részlet, amely szintén nagyon szembetűnő. Méghozzá az, hogy Radnai mögött az egyik nő fekete ruhában hosszasan törölgeti az orrát.

A jelenet során végig a pártelnök tartotta a kezében a mikrofont, és ahogy látható, nagy összhangban voltak alelnökével, akivel időnként gyakorlatilag össze is simultak.

Emellett az este további részeiről is előkerültek újabb felvételek. A lap egyik olvasója hívta fel a figyelmet egy érdekes posztra, amelyben kiderül mi történt a buli hajnali óráiban.

A bejegyzést Szindekovics József pártaktivista írta, aki vélhetően mentegetni próbálta a pártelnököt, azonban buzgalmában új információkat árult el. Ráadásul a bejegyzéshez egy képet is csatolt, amelyen Magyar Péterrel látható hajnali két órakor. A fotón a pártelnök nem igazán tűnik kipihentnek és csak meredten néz a kamerába. Ezután Szindekovics azt is elárulta, hogy párjával "előbb", hajnali négy órakor eljöttek a szórakozóhelyről. Ebből pedig az is következik, hogy Magyar ennél is tovább maradt a klubban.