Orbán Viktor: a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk!
Budapesten tárgyalt a magyar kormányfő és az amerikai külügyminiszter.
Budapesten tárgyalt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Marco Rubio amerikai külügyminiszter. A két politikus közös sajtótájékoztatót tartott, ebből osztott meg egy videórszletet a kormányfő a Facebook-oldalán.
A magyar-amerikai kapcsolatok aranykorába léptünk!
– írta a videó mellé Magyarorszég miniszterelnöke.
