Ha Trump lett volna az elnök, ez a háború ki sem tört volna

Vasárnap érkezett Budapestre Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere. Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatót követően úgy nyilatkozott, hogy Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, és készen áll, hogy Budapesten adjunk otthont a Békecsúcsnak!

Magyarország készen áll, hogy Budapesten adjunk otthont a Békecsúcsnak - mondta Orbán Viktor. Fotó: MW / MW

Trump elnök úr tette a legtöbbet azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen.

- fejtette ki Orbán Viktor közösségi oldalán, hozzátéve: