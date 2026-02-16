Ha Trump lett volna az elnök, ez a háború ki sem tört volna
Magyarország készen áll, hogy Budapesten adjunk otthont a Békecsúcsnak - mondta Orbán Viktor.
Vasárnap érkezett Budapestre Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere. Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatót követően úgy nyilatkozott, hogy Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, és készen áll, hogy Budapesten adjunk otthont a Békecsúcsnak!
Trump elnök úr tette a legtöbbet azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen.
- fejtette ki Orbán Viktor közösségi oldalán, hozzátéve:
- Ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki sem tört volna.
- Ha most nem ő lenne az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni.
