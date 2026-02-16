RETRO RÁDIÓ

Ha Trump lett volna az elnök, ez a háború ki sem tört volna

Magyarország készen áll, hogy Budapesten adjunk otthont a Békecsúcsnak - mondta Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 17:50
Marco Rubio Donald Trump Orbán Viktor

Vasárnap érkezett Budapestre Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere. Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatót követően úgy nyilatkozott, hogy Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, és készen áll, hogy Budapesten adjunk otthont a Békecsúcsnak! 

Magyarország készen áll, hogy Budapesten adjunk otthont a Békecsúcsnak - mondta Orbán Viktor. Fotó: MW / MW

Trump elnök úr tette a legtöbbet azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen.

- fejtette ki Orbán Viktor közösségi oldalán, hozzátéve:

  • Ha Donald Trump lett volna az Egyesült Államok elnöke, akkor ez a háború ki sem tört volna. 
  • Ha most nem ő lenne az amerikai elnök, akkor esélyünk sem lenne arra, hogy ezt a háborút belátható időn belül békével le tudjuk zárni.

 

