Orbán Viktor: Magyar-amerikai aranykor

Új aranykor köszöntött be az amerikai és magyar kapcsolatokban Orbán Viktor szerint.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 14:45
Marco Rubio Orbán Viktor Egyesült Államok

Vasárnap érkezett Budapestre Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere.A külügyminiszteri egyeztetés után Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót.

Új aranykor köszöntött be az amerikai és magyar kapcsolatokban Orbán Viktor szerint.
Új aranykor köszöntött be az amerikai és magyar kapcsolatokban Orbán Viktor szerint. Fotó: MW / MW

Magyar-amerikai aranykor… És hol van még a vége? Isten hozta Marco Rubio külügyminisztert Budapesten.

– írta a kormányfő a közösségi oldalán megosztott videóhoz.

 

