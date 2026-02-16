Orbán Viktor: Magyar-amerikai aranykor
Új aranykor köszöntött be az amerikai és magyar kapcsolatokban Orbán Viktor szerint.
Vasárnap érkezett Budapestre Marco Rubio, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere.A külügyminiszteri egyeztetés után Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatót.
Magyar-amerikai aranykor… És hol van még a vége? Isten hozta Marco Rubio külügyminisztert Budapesten.
– írta a kormányfő a közösségi oldalán megosztott videóhoz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre