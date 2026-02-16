Itt a bejelentés: Orbán Viktor csütörtökön Washingtonba repül
Ezt is megbeszélték ma Marco Rubio-val.
Orbán Viktor sosem látott videót osztott meg a követőivel. Éppen Marco Rubio-val való tárgyalására sietett, amikor megállították egy kérdésre.
A kérdés arról szólt, hogy mégis mi lesz a tárgyalás témája. Orbán Viktor közölte, hogy csütörtökön Washingtonban lesz, most ezt is megalapozták. Hogy miről tárgyaltak még? Azt ide kattintva a cikkünkből, vagy a miniszterelnök videójából is megtudhatod!
