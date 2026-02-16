RETRO RÁDIÓ

Itt a bejelentés: Orbán Viktor csütörtökön Washingtonba repül

Ezt is megbeszélték ma Marco Rubio-val.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 13:21
orbán viktor washington marco rubio

Orbán Viktor sosem látott videót osztott meg a követőivel. Éppen Marco Rubio-val való tárgyalására sietett, amikor megállították egy kérdésre.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Fotó: AFP / AFP

A kérdés arról szólt, hogy mégis mi lesz a tárgyalás témája. Orbán Viktor közölte, hogy csütörtökön Washingtonban lesz, most ezt is megalapozták. Hogy miről tárgyaltak még? Azt ide kattintva a cikkünkből, vagy a miniszterelnök videójából is megtudhatod!

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
