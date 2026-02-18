RETRO RÁDIÓ

Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket

Óriási a nyomás az orosz-ukrán háború folytatására.

Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket - írja Orbán Viktor közösségi oldalán. A zsarolás célja, hogy belekényszerítsék Magyarországot a háborúpárti európai országok koalíciójába.

Óriási a nyomás az ukrajnai háború folytatására.
Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz. A mai kormányülésnek ez az első napirendi pontja.

- írja a kormányfő.
 

 

