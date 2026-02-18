Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket
Óriási a nyomás az orosz-ukrán háború folytatására.
Ukrajna zsarolja Magyarországot, leállította a Barátság kőolajvezetéket - írja Orbán Viktor közösségi oldalán. A zsarolás célja, hogy belekényszerítsék Magyarországot a háborúpárti európai országok koalíciójába.
Hozzá kell nyúlnunk a stratégiai tartalékhoz. A mai kormányülésnek ez az első napirendi pontja.
- írja a kormányfő.
