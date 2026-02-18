Kiderült, miért jelentek meg a Shell és az Erste emberei a Tiszában
Ezek az emberek nem véletlenül jelentek meg egyszerre. A Shell és az Erste a pénzt akarják visszaszedni.
Orbán Viktor elmondta, hogy 15 ezer milliárd forintot vont el az Orbán-kormány 2010 óta a bankoktól, a nagy energiacégektől és a multiktól. „Na most ezt a pénzt akarják kamattal együtt, kamatostul visszaszedni. Ezért jelent meg egyszerre és egy időben a bankár Kármán András és a Shellnek a globális vezetője, Kapitány István és a Shellnek a magyarországi vezetője, Bujdosó Andrea, meg egyébként Orbán Anita is ebbe a körbe tartozik.” - fejtette ki Menczer Tamás.
Ezek az emberek nem véletlenül jelentek meg egyszerre, és egy időben a Tiszánál azért, mert a megbízóikat képviselik, a bankvilágot, az Erstét, a Shellt, meg a többit, és ezt a pénzt vissza akarják szedni. Ha jönne a Tisza, akkor az történne, hogy bankadót megszüntetik, energiacégek adóját megszüntetik, multiadót megszüntetik, ezek nem fizetnek, a magyar családok fizetnek a Tisza-adóval, a vagyonadóval, a családi kedvezmények eltörlésével, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlésével, satöbbi. Tehát a magyar családoktól beszedik a pénzt és odaadják Ukrajna mellett a bankoknak, az Erstének, a Shellnek, a multiknak, meg a többinek. Ez a helyzet. Ez fontos, hogy mindenki tudja április 12-e előtt, hogy ezek az emberek nem bennünket képviselnek, nem a szavazókat képviselik, hanem a megbízóikat képviselik, és ezért kell elzavarnunk őket április 12-én.
– nyilatkozta a Fidesz kommunikációs igazgatója.
