Kiderült, miért jelentek meg a Shell és az Erste emberei a Tiszában

Ezek az emberek nem véletlenül jelentek meg egyszerre. A Shell és az Erste a pénzt akarják visszaszedni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 10:27
Menczer Tamás Tisza-adó shell

Orbán Viktor elmondta, hogy 15 ezer milliárd forintot vont el az Orbán-kormány 2010 óta a bankoktól, a nagy energiacégektől és a multiktól. „Na most ezt a pénzt akarják kamattal együtt, kamatostul visszaszedni. Ezért jelent meg egyszerre és egy időben a bankár Kármán András és a Shellnek a globális vezetője, Kapitány István és a Shellnek a magyarországi vezetője, Bujdosó Andrea, meg egyébként Orbán Anita is ebbe a körbe tartozik.” - fejtette ki Menczer Tamás. 

Menczer Tamás kifejtette: Shell és az Erste a pénzt akarják visszaszedni.
Menczer Tamás kifejtette: Shell és az Erste a pénzt akarják visszaszedni. Fotó: MW

Ezek az emberek nem véletlenül jelentek meg egyszerre, és egy időben a Tiszánál azért, mert a megbízóikat képviselik, a bankvilágot, az Erstét, a Shellt, meg a többit, és ezt a pénzt vissza akarják szedni. Ha jönne a Tisza, akkor az történne, hogy bankadót megszüntetik, energiacégek adóját megszüntetik, multiadót megszüntetik, ezek nem fizetnek, a magyar családok fizetnek a Tisza-adóval, a vagyonadóval, a családi kedvezmények eltörlésével, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlésével, satöbbi. Tehát a magyar családoktól beszedik a pénzt és odaadják Ukrajna mellett a bankoknak, az Erstének, a Shellnek, a multiknak, meg a többinek. Ez a helyzet. Ez fontos, hogy mindenki tudja április 12-e előtt, hogy ezek az emberek nem bennünket képviselnek, nem a szavazókat képviselik, hanem a megbízóikat képviselik, és ezért kell elzavarnunk őket április 12-én.

– nyilatkozta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
