Multik megadóztatása: A Fidesz a magyar családok, a Tisza pedig a globális cégek oldalán áll

Mikor a Fidesz 2010-ben kormányra került, akkor azonnal elkezdte megadóztatni a multikat, mivel a Gyurcsány korszak és a 2008-2009-es világválság miatt Magyarország súlyos gazdasági problémákkal küzdött. Emiatt a kormány a válság utáni években gyors költségvetési bevételszerzés céljából különadókat vetett ki a bankszektorra, a távközlési cégekre, az energetikai vállalatokra, a biztosítókra és a nagy kiskereskedelmi láncokra. Mind erre azért volt szükség, mert a Fidesz nem a lakossággal akarta megfizettetni a gazdasági válság okozta terheket.

Elképesztő összegek maradtak a családoknál a multik megadóztatásának köszönhetően. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Multik megadóztatása: a Fidesz alapvetése, hogy az emberek semmiképpen sem járhatnak rosszul

A kormány a multik megadóztatása során olyan ágazatokat terhelt meg nagyobb mértékben, amelyek stabil bevétellel, jelentős piaci részesedéssel vagy válságálló működéssel rendelkeztek. Ezzel kapcsolatban Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője korábban leszögezte, hogy Magyarországon azóta sem mködnek veszteséggel a multinacionális cégek. Mindez hozzájárult a költségvetési hiány csökkentéséhez és az államadósság stabilizálásához anélkül, hogy kizárólag lakossági megszorításokra lett volna szükség.

A Fidesz a bankokra is különadót vetett ki, amelynek célja elsősorban az volt, hogy a 2008–2009-es pénzügyi válság után gyors és jelentős költségvetési bevételt biztosítson az államnak, valamint hogy a válság terheit ne a lakosság és a költségvetés viselje, hanem a pénzügyi szektor is járuljon hozzá. Az emberek semmi esetre sem járhatnak rosszul. Ez a Fidesz egyik alapvetése. És pont ennek szellemében döntött tavaly novemberben a kormány úgy, hogy megduplázza a bankadót, mivel a bankok profitja megduplázódott, ezért képesek többletterhet vállalni.

Pont ezért duplázza meg a bankadót a kormány, amelyet a bankok nem terhelhetnek tovább a lakosságra. Ezt folyamatosan ellenőrizni is fogjuk.

– mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Emellett a kormány 2017-ben egységesen 9 százalékra csökkentette a társasági adót, ami európai összevetésben is alacsonynak számít. Ez a lépés kifejezetten beruházásösztönző üzenetet hordozott, és Magyarországot vonzó telephelyszínné tette a nagyvállalatok számára.