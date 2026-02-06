RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Vagy a magyar emberek kerülnek a középpontba, vagy a multik

Ha multinacionális háttérből érkező emberek irányítanák az országot, akkor nem a magyar családok lennének az elsők. Szentkirályi Alexandra fontos üzenetet osztott meg.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.06. 13:05
Szentkirályi Alexandra rezsi videó

„Sokan természetesnek veszik mindazt, ami ma körülvesz minket: a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, a béremeléseket, a nyugdíjakat. Pedig ez nem magától értetődő.” – kezdi Szentkirályi Alexandra legfrissebb bejegyzésében, amit a közösségi oldalán osztott meg.

Szentkirályi Alexandra fontos üzenetet osztott meg.
Szentkirályi Alexandra fontos üzenetet osztott meg. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Ha multinacionális háttérből érkező emberek irányítanák az országot, akkor nem a magyar családok lennének az elsők. Akkor nem a megélhetés, a fizetések vagy a rezsi számítana, hanem a külföldi profit, a részvényárfolyam és a vállalati eredmények. Ez egy zéróösszegű játék: vagy a magyar emberek kerülnek a középpontba, vagy a multik. A kettő együtt nem megy. Ma a magyar kormány a családok oldalán áll. Azért dolgozunk, azért kell mindannyiunknak eszénél lennie április 12-én, hogy ez így is maradjon. A Fidesz a biztos választás!

- írja a fővárosi Fidesz-frakció vezetője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu