Szentkirályi Alexandra: Vagy a magyar emberek kerülnek a középpontba, vagy a multik

„Sokan természetesnek veszik mindazt, ami ma körülvesz minket: a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, a béremeléseket, a nyugdíjakat. Pedig ez nem magától értetődő.” – kezdi Szentkirályi Alexandra legfrissebb bejegyzésében, amit a közösségi oldalán osztott meg.

Szentkirályi Alexandra fontos üzenetet osztott meg. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Ha multinacionális háttérből érkező emberek irányítanák az országot, akkor nem a magyar családok lennének az elsők. Akkor nem a megélhetés, a fizetések vagy a rezsi számítana, hanem a külföldi profit, a részvényárfolyam és a vállalati eredmények. Ez egy zéróösszegű játék: vagy a magyar emberek kerülnek a középpontba, vagy a multik. A kettő együtt nem megy. Ma a magyar kormány a családok oldalán áll. Azért dolgozunk, azért kell mindannyiunknak eszénél lennie április 12-én, hogy ez így is maradjon. A Fidesz a biztos választás!

- írja a fővárosi Fidesz-frakció vezetője.