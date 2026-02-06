Lemértük Budapest egyik legnagyobb kátyúját - nem akartunk hinni a szemünknek

A téli hókáoszt követően újabb csapás érte a budapesti közlekedést: a hirtelen fagy és az olvadás után tömegesen jelentek meg a kátyúk a város útjain, pedig már eddig is borzasztóak voltak az utak. Ugyanis Karácsony Gergely az elmúlt hat hónapban brutálisan elhanyagolta azokat. Február 5-én kora délutánig összesen 1966 úthibát jelentettek be, ami minden korábbi rekordot megdöntött. A panaszok több kerületből is folyamatosan érkeznek, az autósok pedig egyre több anyagi kárról számolnak be. Az egyik nyilatkozó elmesélte, hogy 30 darab dísztárcsát látott egy kupacban, elmondták neki, hogy "az mind ma reggel esett le az autókról". A Metropol a kezébe vette a mérőszalagot!

Brutális méretű kátyú szörnyeteg várja áldozatait a Baross utcában / Fotó: Mediaworks / Mediaworks

A kátyúterror totális káosszal fenyeget

Lapunkhoz az elmúlt hetekben számos jelzés futott be olyan járművezetőktől, akiknek a kátyúk miatt sérült meg az autójuk.

Több esetben:

felnik törtek

gumik durrantak ki

futóműkárok keletkeztek

A hirtelen hőmérséklet-ingadozás és a téli csapadék jelentősen meggyengítette az útburkolatot, amit Karácsony Gergely már eddig is elhanyagolt, de most olyan utcákban is megjelentek a mély gödrök, ahol korábban zavartalan volt a közlekedés.

Különösen problémás a helyzet Kispesten, a Templom téren, az Ady Endre úton, ahol egy közel egy méter átmérőjű kátyú sorozatos károkat okozott az arra haladóknak. A Metropol nem bízta másra a piszkos munkát, mérőszalagot ragadtunk és lemértük a tekintélyes kátyút, ám eddig gyors egymásutánban 21 balesetet okozott!

A Metropol elől nincs menekvés, elkaptuk a kátyúszörnyet / Fotó: Mediaworks / Mediaworks

97 centiméteres darab / Fotó: Mediaworks

Azt látom, hogy ahogy elolvadt a fagy nagyon sok kátyú keveredett elő, úgyhogy nagyon óvatosan kell közlekedni. Itt a tegnapi nap során 20-22 autó is megsérült. Mindenkinek azt javaslom, hogy nagyon vigyázzon.

- nyilatkozta a Metropolnak Attila.

Attila emlékeztette az autósokat, hogy nagyon kell Budapesten vigyázni a kátyúkkal

'91 óta járom az utakat, de ennyire szar még soha nem volt, ez brutális, kitörik a kereke.

- mutat az autója kerekére Horváth Sándor a Határ út Ady Endre út kereszteződésénél.