Lemértük Budapest egyik legnagyobb kátyúját - nem akartunk hinni a szemünknek
A hókáosz után most a méteres gödrök okoznak káoszt a főváros útjain. Soha nem látott kátyúrekord bénítja Budapestet: egyetlen nap alatt közel kétezer úthibát jelentettek, és sorra mennek tönkre az autók.
A téli hókáoszt követően újabb csapás érte a budapesti közlekedést: a hirtelen fagy és az olvadás után tömegesen jelentek meg a kátyúk a város útjain, pedig már eddig is borzasztóak voltak az utak. Ugyanis Karácsony Gergely az elmúlt hat hónapban brutálisan elhanyagolta azokat. Február 5-én kora délutánig összesen 1966 úthibát jelentettek be, ami minden korábbi rekordot megdöntött. A panaszok több kerületből is folyamatosan érkeznek, az autósok pedig egyre több anyagi kárról számolnak be. Az egyik nyilatkozó elmesélte, hogy 30 darab dísztárcsát látott egy kupacban, elmondták neki, hogy "az mind ma reggel esett le az autókról". A Metropol a kezébe vette a mérőszalagot!
A kátyúterror totális káosszal fenyeget
Lapunkhoz az elmúlt hetekben számos jelzés futott be olyan járművezetőktől, akiknek a kátyúk miatt sérült meg az autójuk.
Több esetben:
- felnik törtek
- gumik durrantak ki
- futóműkárok keletkeztek
A hirtelen hőmérséklet-ingadozás és a téli csapadék jelentősen meggyengítette az útburkolatot, amit Karácsony Gergely már eddig is elhanyagolt, de most olyan utcákban is megjelentek a mély gödrök, ahol korábban zavartalan volt a közlekedés.
Különösen problémás a helyzet Kispesten, a Templom téren, az Ady Endre úton, ahol egy közel egy méter átmérőjű kátyú sorozatos károkat okozott az arra haladóknak. A Metropol nem bízta másra a piszkos munkát, mérőszalagot ragadtunk és lemértük a tekintélyes kátyút, ám eddig gyors egymásutánban 21 balesetet okozott!
Azt látom, hogy ahogy elolvadt a fagy nagyon sok kátyú keveredett elő, úgyhogy nagyon óvatosan kell közlekedni. Itt a tegnapi nap során 20-22 autó is megsérült. Mindenkinek azt javaslom, hogy nagyon vigyázzon.
- nyilatkozta a Metropolnak Attila.
'91 óta járom az utakat, de ennyire szar még soha nem volt, ez brutális, kitörik a kereke.
- mutat az autója kerekére Horváth Sándor a Határ út Ady Endre út kereszteződésénél.
Két hete voltam a futóművesnél, mert vége lett, elszállt. Láttam az úton 30 darab dísztárcsát egy kupacban. Mondták, hogy az mind ma reggel esett le a kocsikról!
A II. kerületben egyetlen úthiba egy nap alatt több durrdefektet eredményezett, míg Józsefvárosban, a Dankó utca és a Mátyás tér környékén akkora gödör alakult ki, hogy a 99-es busz útvonalát is módosítani kellett.
A szakértők szerint nem mindegy, ki az adott útszakasz fenntartója, mert a közút kezelőjét kártérítési felelősség terheli, ha bizonyíthatóan az út állapota okozta a járműben keletkezett kárt. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő dokumentáció: a kátyúról és a sérülésekről készült fotók, valamint szükség esetén műszaki szakvélemény. Nagyobb káreseménynél a rendőrségi jegyzőkönyv is segítheti az ügyintézést.
Wintermantel Zsolt BP Műhely vezető szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyobb kár esetén érdemes rendőrt hívni.
Nagyobb kár esetén javasoljuk , hogy mindenképpen hívjunk rendőrt, és jegyzőkönyveztessük az esetet, mert sajnos az a tapasztalat, hogy a felelősség alól a megfelelő dokumentáció vagy rendőrségi jegyzőkönyv hiányában a felelősök mindenféle indokkal megpróbálnak kibújni.
Arra a kérdésre, volt-e már példa sikeres kártérítési ügyre, úgy válaszolt: normál esetben erre külön per sem szükséges.
Normál ügymenet esetén nem kell pereskedni, mert a jogszabályok egyértelműen fogalmaznak. Ha megfelelően dokumentált az eset, és normális az önkormányzat hozzáállása, akkor egy közigazgatási eljárásban meg tudják téríteni az autós kárát. De még egyszer mondom: itt a bizonyíthatóság a kulcs.
A budapestiek attól tartanak, hogy gyors beavatkozás nélkül a helyzet tovább romlik. A kátyúk nemcsak az autókban okoznak jelentős károkat, hanem komoly balesetveszélyt is jelentenek, különösen sötétben és csapadékos időben. A főváros több pontján már most is nehézkessé vált a közlekedés, és a bejelentések száma folyamatosan emelkedik.
Szentkirályi Alexandra, Fővárosi Fidesz-frakció vezetője is ellátogatott egy tekintélyes méretű kátyúhoz
Drámai kátyúhelyzet Budapesten: Karácsony vezetésével a főváros visszajutott a 2000-es évek elejének káoszába.
- írta a Facebook oldalán Szentkirályi Alexandra.
Tekintsd meg a Fővárosi Fidesz-frakció vezetőjének kátyúhelyzetről szóló videóját:
