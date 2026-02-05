Miközben Stockholmba utazik a főpolgármester, kátyúk szabdalják Budapest útjait

Budapest útjain az elmúlt hetekben látványosan megszaporodtak a kátyúk. A jelenséget sokan a hirtelen jött fagyokra és az olvadásra fogják, ám a háttérben jóval mélyebb probléma húzódik meg: a Fővárosi Önkormányzat felelőssége és az évek óta csökkenő útfelújítási források.

Kátyúhelyzet: e gyetlen nap alatt 1966 új úthibát jelentettek a fővárosban Fotó: Tumbász Hédi/Metropol



Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője elmondta: a jogszabályok világosan rögzítik, hogy mely utak fenntartása kinek a dolga.

A főútvonalak és azok az útvonalak, ahol közösségi közlekedés jár, a Fővárosi Önkormányzat feladatai közé tartoznak. A kerületi tulajdonú utak, ahol nem jár közösségi közlekedés, az adott kerülethez tartoznak. Vannak ugyan kerületi tulajdonú utak, amelyeken közösségi közlekedés jár, de ezeknél is a főváros kötelessége a karbantartás és a felújítás

– fogalmazott.

Sok kátyú egyszerűen kikerülhetetlen Fotó: Gáll Regina/Metropol

Vagyis a legforgalmasabb, buszokkal és villamosokkal terhelt útszakaszok állapota egyértelműen a városvezetés felelőssége.

A kátyú csak tünet

A szakértő hangsúlyozta: a kátyúzás önmagában nem megoldás, csupán tüneti kezelés.

A legjobb az lenne, ha olyan minőségben tartanánk az utakat, hogy ne is keletkezzenek kátyúk. Ehhez rendszeres kopórétegcsere szükséges. Ha az útburkolaton apró repedések jelennek meg, azokba befolyik a víz. Amikor ez megfagy, a térfogata megnő, és szétrepeszti a burkolatot – pontosan úgy, mint amikor egy vizes palackot bennfelejtünk a fagyasztóban.

Hiába tűnik egy út robusztusnak, a fagy és a mechanikai terhelés gyorsan szétzilálja a szerkezetét. Az apró hibákból nagy lyukak lesznek, a víz újra és újra bejut, majd megfagy, az áthaladó járművek pedig tovább roncsolják a burkolatot.

Egy ki nem javított úthiba ilyen időjárási viszonyok között exponenciálisan növeli a meghibásodást. Amit az első napon egy egységből ki lehetne javítani, az másnap már kettő és fél, harmadnap hét egységbe kerülhet

– mondta Wintermantel.

Drasztikusan csökkentek a felújítási források

A szakértő szerint a számok magukért beszélnek.

2019-ben még 20 milliárd forint állt rendelkezésre valódi útfelújításra, nem kátyúzásra, hanem teljes, új burkolat kialakítására. Tavaly már csak 4 milliárd, idén pedig mindössze 1,6 milliárd forint. A források rohamosan csökkentek, és ezzel fordítottan arányosan romlott az utak állapota.

Szerinte a mostani tél csak felszínre hozta az évek óta halmozódó problémákat.

Karácsony Gergelyéknek az volt a szerencséjük, hogy az elmúlt hat évben nem volt ilyen tél. Ez elfedte az elmaradt karbantartásokat. Most látjuk az elmaradt munka következményeit.

A szakértő kitért arra is, hogy nem minden kátyúzás egyforma.