Miközben Stockholmba utazik a főpolgármester, kátyúk szabdalják Budapest útjait
A szakértő szerint nem a tél az igazi bűnös a gödrök miatt, hanem az évek óta elmaradó, fővárosi szintű útfelújítások. A kátyúk miatt a budapestiek a buszon vagy az autókban zötykölődnek nap mint nap, mindeközben Karácsony Gergely a budapestiek pénzén Stockholmba repül, hogy Pride-kitüntetést vegyen át.
Budapest útjain az elmúlt hetekben látványosan megszaporodtak a kátyúk. A jelenséget sokan a hirtelen jött fagyokra és az olvadásra fogják, ám a háttérben jóval mélyebb probléma húzódik meg: a Fővárosi Önkormányzat felelőssége és az évek óta csökkenő útfelújítási források.
Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője elmondta: a jogszabályok világosan rögzítik, hogy mely utak fenntartása kinek a dolga.
A főútvonalak és azok az útvonalak, ahol közösségi közlekedés jár, a Fővárosi Önkormányzat feladatai közé tartoznak. A kerületi tulajdonú utak, ahol nem jár közösségi közlekedés, az adott kerülethez tartoznak. Vannak ugyan kerületi tulajdonú utak, amelyeken közösségi közlekedés jár, de ezeknél is a főváros kötelessége a karbantartás és a felújítás
– fogalmazott.
Vagyis a legforgalmasabb, buszokkal és villamosokkal terhelt útszakaszok állapota egyértelműen a városvezetés felelőssége.
A kátyú csak tünet
A szakértő hangsúlyozta: a kátyúzás önmagában nem megoldás, csupán tüneti kezelés.
A legjobb az lenne, ha olyan minőségben tartanánk az utakat, hogy ne is keletkezzenek kátyúk. Ehhez rendszeres kopórétegcsere szükséges. Ha az útburkolaton apró repedések jelennek meg, azokba befolyik a víz. Amikor ez megfagy, a térfogata megnő, és szétrepeszti a burkolatot – pontosan úgy, mint amikor egy vizes palackot bennfelejtünk a fagyasztóban.
Hiába tűnik egy út robusztusnak, a fagy és a mechanikai terhelés gyorsan szétzilálja a szerkezetét. Az apró hibákból nagy lyukak lesznek, a víz újra és újra bejut, majd megfagy, az áthaladó járművek pedig tovább roncsolják a burkolatot.
Egy ki nem javított úthiba ilyen időjárási viszonyok között exponenciálisan növeli a meghibásodást. Amit az első napon egy egységből ki lehetne javítani, az másnap már kettő és fél, harmadnap hét egységbe kerülhet
– mondta Wintermantel.
Drasztikusan csökkentek a felújítási források
A szakértő szerint a számok magukért beszélnek.
2019-ben még 20 milliárd forint állt rendelkezésre valódi útfelújításra, nem kátyúzásra, hanem teljes, új burkolat kialakítására. Tavaly már csak 4 milliárd, idén pedig mindössze 1,6 milliárd forint. A források rohamosan csökkentek, és ezzel fordítottan arányosan romlott az utak állapota.
Szerinte a mostani tél csak felszínre hozta az évek óta halmozódó problémákat.
Karácsony Gergelyéknek az volt a szerencséjük, hogy az elmúlt hat évben nem volt ilyen tél. Ez elfedte az elmaradt karbantartásokat. Most látjuk az elmaradt munka következményeit.
A szakértő kitért arra is, hogy nem minden kátyúzás egyforma.
Megtudtuk: a tartósabb megoldás az úgynevezett meleg aszfaltos kátyúzás, amikor az úthibát körbevágják, kitisztítják, majd meleg aszfalttal töltik fel és tömörítik. Ezt azonban csak bizonyos – nagyjából 8–10 Celsius-fok feletti – hőmérsékleten lehet szakszerűen elvégezni. Fagypont körüli időben marad a hideg aszfaltozás, amikor az anyagot gyakorlatilag „beleöntik” a kátyúba.
Ez arra jó, hogy az autós ne szakítsa le a futóművét vagy ne durranjon ki a kereke. De ez nem tartós megoldás. És ezt is szakszerűen kellene végezni. Az, hogy valaki beleönti, majd a bakancsával beletömködi, nem megfelelő megoldás
– magyarázta.
Sok budapesti kiakadt a közösségi oldalakon azon, hogy miközben ilyen szintű probléma van Budapesten, a főpolgármester nem törődik vele, mással van elfoglalva. Különösen visszás az, hogy a napokban pont egy külföldi kitüntetés átvételére utazott, Pride-díjat vett át, közben a budapestiek nap mint nap a romló úthálózat következményeit viselik: kátyúk, defektek, futóműkárok, lassuló közösségi közlekedés.
A szakértő szerint a kérdés nem az, hogy jön-e még hideg, hanem az, hogy lesz-e végre rendszerszintű, fővárosi felelősségvállalás és valódi útfelújítás, mert a kátyú nem egyik napról a másikra születik, hanem évek döntéseinek következménye.
