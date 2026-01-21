A budapesti utak minősíthetetlen állapotban – a hókáosz után itt a kátyúkáosz
Elolvadt a hó, most még tisztábban látszik, hogy a korábbinál is sokkal több a kátyú Budapest utain. A kátyúk miatt egyre több autós panaszkodik defektre és futóműkárokra, az olvadás több helyen a felszínre hozza az évek óta halmozódó problémákat.
Újabb óriási kátyúk jelentek meg Budapest több pontján a hóolvadás után. Kétségtelen: az idei tél az elmúlt évekhez képest szokatlanul kemény volt, de a valódi probléma nem maga a havazás. A főváros útjai már a tél előtt is rosszak voltak, az időjárás csak csak felnagyította mindazt, amit évek óta elodáznak: az elmaradt karbantartásokat, a hiányzó felújításokat, a forráskivonás következményeit.
A közlekedési alkalmazások már napok óta figyelmeztetnek: „kátyúveszély”. A Waze több budapesti útszakaszt is problémásként jelöl, köztük az Árpád hidat is, ahol nemrég még javításokat végeztek. Egyre több belvárosi autós panaszkodik defektre, futóműsérülésre. A beszámolók szerint gyakran ugyanazokon az útszakaszokon jelentkeznek a problémák.
Karácsony Gergely főpolgármester a posztjában beismeri, hogy komoly kátyúsodásra kell készülni:
A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a városban.
A főváros a lakosságot is bevonja: bárki jelentheti a hibákat a Budapest Közút felületén. Ez azonban egyre inkább azt az érzetet kelti, hogy a lakosságra hárul az állapotfelmérés szerepe.
A 18. kerületben például már közel 8 ezer kátyúról beszélnek. Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere saját Facebook-oldalán írta:
Csaknem 8 ezer kátyú képződött a fagyos hetek nyomán a kerületben. A javításra közel 200 millió forintot kell átcsoportosítanunk.
– írta, majd hozzá tette a kivéreztetés mantrát és közölte, hogy könnyebb lenne ezt kifizetni, ha nem kellene szolidaritási hozzájárulást fizetnie a kerületnek.
A BP Műhely oldalára felkerült egy videó, amin jól látható a II. kerületi Kuruclesi út-Budakeszi út sarkán keletkezett hatalmas kátyú, amely komoly károkat okoz az ott közlekedőknek.
A szakemberek szerint ott romlik el a legjobban meg a legkönnyebben az aszfalt, ahol eleve rosszul lett megcsinálva.
Egy Facebook komment pontosan rámutat a problémák egyik gyökerére:
Feltűnt, hogy ahol nem volt rendesen takarítva az út, ott gyorsabban jelennek meg a kátyúk. De az is látszik, hogy az utak eleve rosszul vannak megcsinálva. Az aknafedelek körül 3 centi szintkülönbség, a javítások után is marad . Más anyaggal foltozzák, süllyed. Fantasztikus.
A kátyú panaszok között visszatérő elem:
- rosszul beépített aknafedelek
- gyorsan széteső javítások
- eltérő minőségű aszfalt
- rövid élettartamú felújítások
- gyakori újrakátyúsodás ugyanott
A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában főleg olyan útszakaszok vannak, amelyek kiemelt fontosságúak, fontos szerepet játszó útszakaszoktól kezdve, sugár- és gyűrűirányú közutaig. Több mint 1000 kilométeres úthálózatról beszélünk, s a vonatkozó jogszabály részletesen kifejti, hogy a karbantartás a főváros feladata. Viszont már a hókáosz előtt is alig volt olyan útszakasz a magyar fővárosban, ami ne szorulna felújításra.
2020-ban még több mint 3 milliárd forintot költött az akkor még a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) alá tartozó Budapest Közút Zrt. útfelújításra, de 2022-ben ez a tétel már 281 millióra apadt. Összehasonlításképp: 2012 és 2014 között, vagyis Tarlós István vezetése alatt a főváros által finanszírozott útfelújítási program teljes büdzséje 11,5 milliárd forint volt.
A következő hetekben valószínűleg egyre több lesz a kátyú, egyre több a defekt, egyre több a bosszús autós. A kérdés már nem az, hogy lesz-e probléma. A kérdés az: lesz-e végre érdemi, tartós megoldás is?
A kátyúk kialakulásának folyamat szakmailag régóta ismert:
- Víz jut az aszfalt alá
A hajszálrepedésekbe beszivárog az olvadó hó, a csapadék és a latyak.
- A fagy–olvadás szétfeszíti a burkolatot
A megfagyó víz kitágul, belülről roncsolja az aszfaltot. Ez a ciklus többször ismétlődik.
- Gyengül az útszerkezet
Nemcsak a felső réteg, hanem az alap is fellazul.
- A forgalom „kiveri” a kátyút
Buszok, teherautók, személyautók alatt egyszerűen kitörik az aszfalt.
- Télen nem lehet tartósan javítani
A hidegben végzett javítások gyakran csak ideiglenesek, néhány hét alatt újra szétesnek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre