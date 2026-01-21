A budapesti utak minősíthetetlen állapotban – a hókáosz után itt a kátyúkáosz

Újabb óriási kátyúk jelentek meg Budapest több pontján a hóolvadás után. Kétségtelen: az idei tél az elmúlt évekhez képest szokatlanul kemény volt, de a valódi probléma nem maga a havazás. A főváros útjai már a tél előtt is rosszak voltak, az időjárás csak csak felnagyította mindazt, amit évek óta elodáznak: az elmaradt karbantartásokat, a hiányzó felújításokat, a forráskivonás következményeit.

Új kátyúk jelentek meg városszerte Fotó: Metropol

A közlekedési alkalmazások már napok óta figyelmeztetnek: „kátyúveszély”. A Waze több budapesti útszakaszt is problémásként jelöl, köztük az Árpád hidat is, ahol nemrég még javításokat végeztek. Egyre több belvárosi autós panaszkodik defektre, futóműsérülésre. A beszámolók szerint gyakran ugyanazokon az útszakaszokon jelentkeznek a problémák.

Karácsony Gergely főpolgármester a posztjában beismeri, hogy komoly kátyúsodásra kell készülni:

A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma a városban.

A főváros a lakosságot is bevonja: bárki jelentheti a hibákat a Budapest Közút felületén. Ez azonban egyre inkább azt az érzetet kelti, hogy a lakosságra hárul az állapotfelmérés szerepe.

Rengetegen panaszkodnak a közösségi oldalakon a kátyúkra Fotó: Metropol

A 18. kerületben például már közel 8 ezer kátyúról beszélnek. Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület polgármestere saját Facebook-oldalán írta:

Csaknem 8 ezer kátyú képződött a fagyos hetek nyomán a kerületben. A javításra közel 200 millió forintot kell átcsoportosítanunk.

– írta, majd hozzá tette a kivéreztetés mantrát és közölte, hogy könnyebb lenne ezt kifizetni, ha nem kellene szolidaritási hozzájárulást fizetnie a kerületnek.

A BP Műhely oldalára felkerült egy videó, amin jól látható a II. kerületi Kuruclesi út-Budakeszi út sarkán keletkezett hatalmas kátyú, amely komoly károkat okoz az ott közlekedőknek.

A szakemberek szerint ott romlik el a legjobban meg a legkönnyebben az aszfalt, ahol eleve rosszul lett megcsinálva.

Egy Facebook komment pontosan rámutat a problémák egyik gyökerére:

Feltűnt, hogy ahol nem volt rendesen takarítva az út, ott gyorsabban jelennek meg a kátyúk. De az is látszik, hogy az utak eleve rosszul vannak megcsinálva. Az aknafedelek körül 3 centi szintkülönbség, a javítások után is marad . Más anyaggal foltozzák, süllyed. Fantasztikus.

A kátyú panaszok között visszatérő elem:

rosszul beépített aknafedelek

gyorsan széteső javítások

eltérő minőségű aszfalt

rövid élettartamú felújítások

gyakori újrakátyúsodás ugyanott

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában főleg olyan útszakaszok vannak, amelyek kiemelt fontosságúak, fontos szerepet játszó útszakaszoktól kezdve, sugár- és gyűrűirányú közutaig. Több mint 1000 kilométeres úthálózatról beszélünk, s a vonatkozó jogszabály részletesen kifejti, hogy a karbantartás a főváros feladata. Viszont már a hókáosz előtt is alig volt olyan útszakasz a magyar fővárosban, ami ne szorulna felújításra.