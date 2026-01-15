RETRO RÁDIÓ

Hókáosz bénítja továbbra is Budapestet: bokáig érő sár, jégpályává váló járdák, utak

Teljesen megbénult Budapest belvárosa a havazás után. A hó és az olvadásból visszafagyó latyak olyan állapotokat teremtett, mintha a városvezetés egyáltalán nem számolt volna a téllel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.15. 11:28
Módosítva: 2026.01.15. 11:33
Nyugati tél Budapest belváros

Budapest belvárosa a napokra teljesen járhatatlanná vált a havazás után: a forgalmas csomópontokon gyalogosan is szinte lehetetlen az átkelés, az utak, járdák, gyalogátkelőhelyek csúsznak, a hókupacok, a sár pedig bokáig érnek, visszafagyott jégpáncél és feltakarítatlan hó fogadja az embereket. A főprobléma: a járdák életveszélyesek, az úttest szélén felhalmozott hó pedig sártengerré olvadt, majd újra jéggé fagyott vissza. A Nyugati pályaudvar környéke, az Andrássy út és több belvárosi utca inkább emlékeztet egy elhagyott téli akadálypályára, mint Európa egyik fővárosára. A városvezetés látványosan képtelen kezelni a helyzetet. Vajon miért? Teszik fel sokan a kérdést, köztük Szepes Zsuzsanna belvárosi lakos.

hó
Megszokott látvány a belvárosi hókáoszról / Fotó: Purger Tamás

Hókáosz Budapesten, de hova tűnt a szervezett hóeltakarítás?

Gyalogosan közlekedni sok helyen szinte lehetetlen, az idősek és a gyerekes családok különösen veszélyben vannak, miközben a budapestiek joggal teszik fel a kérdést: hová tűnt a szervezett hóeltakarítás, és miért érte teljes felkészületlenségként a várost az, ami minden télen előfordul? A kialakult állapotok nemcsak bosszantóak, hanem egyenesen felháborítóak, és újra rámutatnak arra, hogy a főváros vezetése képtelen alapvető városüzemeltetési feladatokat ellátni, amikor arra a legnagyobb szükség lenne.

A Nyugati pályaudvar környéke különösen botrányos képet mutat: a zebrákon vastag, latyakos hó, alatta jég, az emberek egymást kerülgetve, botladozva próbáltak átjutni az úttesten. Az Andrássy úton sem volt jobb a helyzet: a világörökségi sugárút inkább hasonlított egy elhagyott sípályára, mint Európa egyik legszebb városi főutcájára.

Rettenetes, ez így marad míg nem jön a melegedés?

- teszi fel kétségbeesve a kérdést egy belvárosi lakó, Szepes Zsuzsanna, aki teljesen kiborult a kialakult állapotok miatt

Nyugatinál bokáig érő sárban hóban bukdácsolunk át a zebrán, Andrássy úton ugyanez a helyzet, ez tényleg rettenetes. Szerintem ilyen állapotban még nem volt Budapest! A hó a tél velejárója fel kellett volna készülni!

Zsuzsanna nagyon pontosan látja: a hó nem rendkívüli természeti katasztrófa, hanem a tél természetes velejárója, amire a városvezetésnek fel kellett volna készülnie.

A felháborodása érthető: a belvárosban alig látni takarított járdaszakaszokat, a hókupacokat pedig egyszerűen félretolták, ahol azonnal újrafagytak. Idősek, kisgyermekesek, babakocsival közlekedők, de még az egészséges felnőttek is komoly veszélynek vannak kitéve.

Más nagyvárosokban ilyenkor éjjel-nappal dolgoznak a hóeltakarító csapatok, Budapesten azonban úgy tűnik, mindenkit meglepett a tél.

A kérdések adottak: 

  • Meddig kell még a budapestieknek csúszva-bukdácsolva közlekedniük?
  • Mikor kezd el végre működni a város téli üzemmódja? 

A belváros jelenlegi állapota alapján ezekre egyelőre senki nem tud megnyugtató választ adni.

Nézd meg videónkat arról, hogy babakocsival a hóban közlekedni lehetetlen Budapesten:

 

