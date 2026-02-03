120 évente újítanak fel egy budapesti utat - a városvezetés hagyta idáig fajulni a helyzetet

A tél és az olvadás felszínre hozta a fővárosi útkezelés hiányosságait: az időjárás hatására egyre több kátyú jelenik meg Budapest útjain, ami nem természeti csapás, hanem évek óta halmozódó mulasztások következménye. A témában Almássy Kornélt, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetőjét kérdeztük, aki korábban a Budapest Közút vezetőjeként is dolgozott, így pontosan ismeri a rendszer működését.

Budapest útjain egyre több a kátyú Fotó: Gábor Zoltán / Metropol

Jelenleg még zord arcát mutatja a tél, ám a hamarosan induló olvadás tovább súlyosbíthatja a budapesti utak állapotát. Az útépítésben ismert jelenség a „tavaszi kátyúsodás”: az elolvadó hólé beszivárog az útburkolat repedéseibe, majd az éjszakai visszafagyás tovább feszíti a szerkezetet, ami gyors ütemű burkolatromláshoz vezet, de ami most van Budapesten, az nem átlagos.

Azt látom, ahogy jöttem végig a városon, hogy tényleg szörnyű állapotok vannak. Kisebb-nagyobb kátyúk, repedéses süllyedések mindenhol. Emiatt rendkívül nehézkes lett a közlekedés Budapesten

– mondta a szakértő.

Almássy Kornél szerint a problémát súlyosbítja, hogy télen csak korlátozott módon lehet beavatkozni:

Hidegben nem lehet hagyományos módon aszfaltozni, csak speciális hidegkátyúzó keveréket lehet használni. Nyilván igyekeznek javítani a kátyúkat, de ez csak tüneti kezelés.

A valódi megoldás szerinte egy átfogó, tervezett útfelújítási program lenne:

A hosszú távú megoldás az az lenne, hogy újraaszfaltozzák a kopóréteget, és esetleg ahol szükséges a kötőrétegeket is. Ezt el kellene kezdeni, mert ilyen harmadik világbeli állapotok kezdenek uralkodni Budapesten.

A szakember szerint a mostani állapot nem véletlenül alakult ki. Az elmúlt években látványosan visszaesett az útfelújítások száma.

Már 2010 és 2019 között is lassult a tempó, de 2019 után gyakorlatilag szinte leállt. Tavaly mindössze néhány kilométer utat újítottak fel a mintegy 1200 kilométeres fővárosi hálózatból, ami elenyésző.

Megtudtuk: a szakmai számítások szerint legalább évi 50 kilométeres, programszerű felújításra lenne szükség ahhoz, hogy ne romoljon tovább a hálózat állapota.

A mostani ütem mellett egy-egy útszakasz átlagosan 100–120 évente kerül sorra. Ez elfogadhatatlan. A szakmai sztenderd szerint a kopóréteget tízévente cserélni kellene, emellett a repedéseket is rendszeresen ki kellene önteni, hogy ne jusson be a víz

– magyarázta a szakember.