Jön az új KRESZ - Megszólalt a szakértő!
Vége a bizonytalanságnak az utakon? Küszöbön az új KRESZ, ami nemcsak a száguldó technológiai fejlődéshez, hanem a sofőrök józan eszéhez is igazodni akar. Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője exkluzív részleteket árult el nekünk a vitára bocsátott tervezetről: kiderült, hol léphetünk majd bátrabban a gázra, és miért lesz végre egyértelmű minden trükkös forgalmi szituáció.
Már nem csak pletyka nyilvános az új KRESZ tervezete. A frissülő szabályrendszer alapjaiban forgathatja fel mindennapjainkat az utakon. De vajon tényleg szigorúbb lesz minden, vagy végre tényleg minden közlekedő - az autósok, a bringások, a rolleresek és a gyalogosok - érdekeit szem előtt tartják? A kérdések tisztázása érdekében megkerestük Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely vezető szakértőjét, aki elárulta, mire számíthatunk az új KRESZ-től.
Várják a véleményedet: az új KRESZ még nincs kőbe vésve!
Sokan már kész tényként kezelik a változásokat, de a szakértő mindenkit megnyugtat:
Fontos dolog, hogy ez még csak egy tervezet és várják az állampolgárok véleményét a javaslattal kapcsolatban és azokat majd megfontolás után vagy beépítik, vagy nem – tehát ez még csak egy vitára bocsátott javaslat
– hangsúlyozta Wintermantel Zsolt. Tehát a labda most nálunk is pattog!
Időszerű volt már a KRESZ újragondolása
Mivel a mai autók már fényévekkel modernebbek, mint a nagyfater régi Zsigulija volt, ezért a szabályozás is engedékenyebb lehet. A BP Műhely vezető szakértője szerint a tervezet
jól kiolvashatóan próbál igazodni a megváltozott környezethez, a technikai fejlődést lekövetni. Bizonyos esetekben például autópályák egyes szakaszain gyorsabban lehet majd haladni, mert ma már jobb menetdinamikával és fékrendszerrel kerülnek le az autók a futószalagról.
De nemcsak ebben halad a korral az új KRESZ, hanem a technológia által kirobbant mikromobilitási forradalomra is válaszol - megoldva ezzel a városi közlekedés rémálmát, az elektromos rollerek és egyéb „kütyük” szabályozatlanságának kérdését.
Tehát egyrészt a megváltozott környezetre reagál az új KRESZ, másrészt jól kiolvasható belőle, hogy a közlekedés biztonságának növelését célozza
– mondta el a BP Műhely vezetője.
Életszerűbb szabályok, kevesebb félreértés
Az új KRESZ nem csak tiltani akar, hanem segíteni is. A cél, hogy ne kelljen a fejüket vakarniuk a sofőröknek egy-egy vitathatóan megfogalmazott közlekedési szabály miatt. Wintermantel Zsolt szerint az új szabályozás az élethez és a mindennapi gyakorlathoz igazodik:
Egyértelműen és pontosan definiál olyan szituációkat, amik eddig is szerepeltek valamilyen módon a szabályozásban, de mégsem voltak egyértelműek. Ilyen például az is, hogy pontosan mi számít parkolásnak.
Úgy tűnik tehát, hogy az új KRESZ nem ellenség, sokkal inkább partner lesz majd az utakon. A kérdés már csak annyi, hogy a társadalmi észrevételek után hogy szól majd a végleges szövegezés.
