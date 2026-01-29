Jön az új KRESZ - Megszólalt a szakértő!

Már nem csak pletyka nyilvános az új KRESZ tervezete. A frissülő szabályrendszer alapjaiban forgathatja fel mindennapjainkat az utakon. De vajon tényleg szigorúbb lesz minden, vagy végre tényleg minden közlekedő - az autósok, a bringások, a rolleresek és a gyalogosok - érdekeit szem előtt tartják? A kérdések tisztázása érdekében megkerestük Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely vezető szakértőjét, aki elárulta, mire számíthatunk az új KRESZ-től.

Az új KRESZ egyértelműen fogalmaz és immár minden közlekedési eszközre kitér. Fotó: Uiliam Nörnberg / Pexels

Várják a véleményedet: az új KRESZ még nincs kőbe vésve!

Sokan már kész tényként kezelik a változásokat, de a szakértő mindenkit megnyugtat:

Fontos dolog, hogy ez még csak egy tervezet és várják az állampolgárok véleményét a javaslattal kapcsolatban és azokat majd megfontolás után vagy beépítik, vagy nem – tehát ez még csak egy vitára bocsátott javaslat

– hangsúlyozta Wintermantel Zsolt. Tehát a labda most nálunk is pattog!

Időszerű volt már a KRESZ újragondolása

Mivel a mai autók már fényévekkel modernebbek, mint a nagyfater régi Zsigulija volt, ezért a szabályozás is engedékenyebb lehet. A BP Műhely vezető szakértője szerint a tervezet

jól kiolvashatóan próbál igazodni a megváltozott környezethez, a technikai fejlődést lekövetni. Bizonyos esetekben például autópályák egyes szakaszain gyorsabban lehet majd haladni, mert ma már jobb menetdinamikával és fékrendszerrel kerülnek le az autók a futószalagról.

De nemcsak ebben halad a korral az új KRESZ, hanem a technológia által kirobbant mikromobilitási forradalomra is válaszol - megoldva ezzel a városi közlekedés rémálmát, az elektromos rollerek és egyéb „kütyük” szabályozatlanságának kérdését.

Tehát egyrészt a megváltozott környezetre reagál az új KRESZ, másrészt jól kiolvasható belőle, hogy a közlekedés biztonságának növelését célozza

– mondta el a BP Műhely vezetője.

A szabályozás tervezete még a nem elektromos rollerekkel is foglalkozik. Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Életszerűbb szabályok, kevesebb félreértés

Az új KRESZ nem csak tiltani akar, hanem segíteni is. A cél, hogy ne kelljen a fejüket vakarniuk a sofőröknek egy-egy vitathatóan megfogalmazott közlekedési szabály miatt. Wintermantel Zsolt szerint az új szabályozás az élethez és a mindennapi gyakorlathoz igazodik:

Egyértelműen és pontosan definiál olyan szituációkat, amik eddig is szerepeltek valamilyen módon a szabályozásban, de mégsem voltak egyértelműek. Ilyen például az is, hogy pontosan mi számít parkolásnak.

Úgy tűnik tehát, hogy az új KRESZ nem ellenség, sokkal inkább partner lesz majd az utakon. A kérdés már csak annyi, hogy a társadalmi észrevételek után hogy szól majd a végleges szövegezés.