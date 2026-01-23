Új KRESZ-táblák lepik el a magyar utakat 2026-ban - nagyot nézel majd!
Vége a találgatásoknak: 2026-ban alapjaiban változik meg a magyar közlekedés. Az új KRESZ-módosítás olyan jelzőtáblákat is hoz magával, amikkel eddig csak külföldön találkozhattunk – vagy még ott sem. Mutatunk párat az új KRESZ-táblák közül!
Magyarországon 50 év telt el azóta, hogy hozzányúltak volna a KRESZ-ben foglaltakhoz. Ez az 50 év azonban olyan szintű technológiai fejlődést hozott a közlekedésben is, hogy a KRESZ megújítása egyre sürgetőbbé vált. A technológiai fejlődés és a környezetvédelem miatt ideje volt már, hogy a KRESZ is kövesse a modern kor elvárásait! A frissített szabályozás új KRESZ-táblákat is eredményezett, melyek közül egyik-másik nem csak a kezdő sofőröket, de a régi motorosokat is meglepheti.
Korábban nem látott, új KRESZ-táblák is jönnek
Környezetvédelmi Zóna (LEZ)
Az egyik legvitatottabb újítás a Környezetvédelmi Zóna, angolul Low Emission Zone (LEZ) tábla.
Ez a jelzés egyértelműen kijelöli azokat a városrészeket, ahová 2026-tól csak bizonyos környezetvédelmi besorolású és az ennek megfelelő matricával ellátott járművekkel lehet majd behajtani.
Aki figyelmen kívül hagyja ezt a korlátozást, azt a kamerás rendszerek automatikusan büntetni fogják.
Kerékpáros utca és bringás zónák
A kerékpáros közlekedés biztonsága érdekében érkezik a „Kerékpáros utca” tábla. Itt a bringásoké az abszolút elsőbbség: az autósok nem előzhetnek, és maximum 30 km/h-val haladhatnak. Ha ilyen kék kör alakú jelzést látsz, vedd le a lábad a gázról, mert itt te csak másodlagos résztvevője lehetsz a forgalomnak!
E-roller parkolópont: Vége a járdán heverő rollereknek
A mikromobilitás káoszát az új „E-roller parkolópont” hivatott megfékezni. Ez a tábla jelzi azokat a dedikált helyeket, ahol szabályosan le lehet tenni a bérrollereket. 2026-tól a szolgáltatók és a hatóságok is büntethetik azokat, akik nem a kijelölt pontokon hagyják el az eszközt.
Elektromos töltőpont és várakozási tilalom
Búcsút inthetünk a belső égésű motoros autók „potyázásának”. Az új Elektromos töltőpont tábla alatt elhelyezett kiegészítő jelzés egyértelművé teszi: itt csak a töltés idejére szabad várakozni. A „csak egy percre beugrom a boltba” típusú megállásért 2026-ban már komoly bírság jár.
Korábban az Építési és Közlekedésügyi miniszter is felhívta rá a figyelmet, hogy a KRESZ a közös ügyünk. Mindenkit érint és mindenkire vonatkozik: a KRESZ az állampolgárok körében legismertebb és legtöbbször alkalmazott jogszabály. Lázár János éppen ezért mindenkit arra buzdít, hogy ismerje meg az új KRESZ tervezetét, amely egyébként véleményezhető is.
