Szigorítják az elektromos rollerezés szabályait az új KRESZ-ben – A Te véleményedet is meghallgatják
A még nem végleges szabályokról most a lakosság is elmondhatja a véleményét, mielőtt a közlekedésbiztonságot erősítő változások életbe lépnének. Jelentősen szigorodhat az elektromos rollerezés szabályozása is az új KRESZ tervezete szerint.
Jelentősen átalakulhat az elektromos rollerezés szabályozása Magyarországon! Az új KRESZ tervezete – amely Lázár János építési és közlekedési miniszter irányításával készült – világos, egyértelmű és a mai városi közlekedési helyzethez igazodó keretek közé helyezné az egyre népszerűbb, ugyanakkor sok vitát kiváltó közlekedési eszközök használatát. Fontos hangsúlyozni: a szabályozás még nem végleges, jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik, vagyis a lakosság is elmondhatja véleményét és javaslatait az új KRESZ-ről az erre létrehozott online felületen keresztül. A kormány célja egy olyan modern szabályrendszer megalkotása, amely egyszerre növeli a közlekedésbiztonságot és igazodik a 21. századi közlekedési szokásokhoz.
Új KRESZ: külön kategóriát kaptak az elektromos rollerek
A KRESZ alapjaiban újul meg: nemcsak a tartalma, hanem a szerkezete és a nyelvezete is korszerűbb lesz. A több mint ötvenéves szabályozás számos hiányosságát kiküszöbölnék, miközben nagy hangsúlyt kap a közlekedők védelme, különösen a gyalogosoké és a gyermekeké.
Az egyik legfontosabb újítás az elektromos rollerek kategóriáinak szabályozása. Erre nagy szükség van, 2025-ben ugyanis nagyon elszaporodtak azok a balesetek, amelyeket rolleresek követtek el, de bizony sokszor voltak ők maguk is áldozatok, amelyekről a Metropol is többször beszámolt. A tervezet különbséget tenne a kisebb és a nagyobb teljesítményű eszközök között.
A kis teljesítményű rollerek – amelyek legfeljebb körülbelül 25 km/órás sebességre képesek – esetében 12 év alatt tilos lenne a használat. A 12–13 évesek csak bukósisakban közlekedhetnének. Járdán legfeljebb 10 km/órás sebesség lenne engedélyezett, máshol maximum 20 km/óra. Utast szállítani tilos, és alkohol fogyasztása után sem lehetne rollerezni.
A nagy teljesítményű rollereket, amelyek 25 km/óra feletti sebességre képesek vagy 1 kW feletti teljesítményűek, a tervezet már a segédmotoros járművekhez hasonlóan kezelné. Ezeknél 14 év feletti korhatár, megfelelő jogosítvány, kötelező bukósisak és a járdán való közlekedés teljes tiltása is szerepel a javaslatban.
A biztonság az első
Az új szabályok egyik központi eleme a bukósisak kötelezővé tétele, amely jelentősen növelheti a rolleresek biztonságát. Emellett új közlekedési táblák is megjelenhetnek, amelyek egyértelműen tiltják az elektromos rollerek használatát bizonyos területeken, például forgalmas sétálóutcákban.
A szigorítás oka egyértelmű: a régi KRESZ gyakorlatilag nem foglalkozott az elektromos rollerekkel, miközben ezek száma robbanásszerűen nőtt, és egyre több baleset köthető hozzájuk.
Most még beleszólhatunk
Az új KRESZ-tervezet 2026. január 20-án vált nyilvánossá, és a végleges elfogadás előtt bárki elmondhatja róla a véleményét az ujkresz – Lázár János nevével fémjelzett online felületen keresztül. A kormány célja világos: biztonságosabb, átláthatóbb és élhetőbb közlekedés Magyarországon, a közlekedők bevonásával.
Most tehát nemcsak szabályok születnek, hanem közös döntés is arról, hogyan közlekedjünk a jövőben.
