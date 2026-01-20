Szigorítják az elektromos rollerezés szabályait az új KRESZ-ben – A Te véleményedet is meghallgatják

Jelentősen átalakulhat az elektromos rollerezés szabályozása Magyarországon! Az új KRESZ tervezete – amely Lázár János építési és közlekedési miniszter irányításával készült – világos, egyértelmű és a mai városi közlekedési helyzethez igazodó keretek közé helyezné az egyre népszerűbb, ugyanakkor sok vitát kiváltó közlekedési eszközök használatát. Fontos hangsúlyozni: a szabályozás még nem végleges, jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik, vagyis a lakosság is elmondhatja véleményét és javaslatait az új KRESZ-ről az erre létrehozott online felületen keresztül. A kormány célja egy olyan modern szabályrendszer megalkotása, amely egyszerre növeli a közlekedésbiztonságot és igazodik a 21. századi közlekedési szokásokhoz.

Két személy egy rollerre pattant, súlyos baleset lett a vége, a új KRESZ szerint ez tilos lesz (Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldala)

Új KRESZ: külön kategóriát kaptak az elektromos rollerek

A KRESZ alapjaiban újul meg: nemcsak a tartalma, hanem a szerkezete és a nyelvezete is korszerűbb lesz. A több mint ötvenéves szabályozás számos hiányosságát kiküszöbölnék, miközben nagy hangsúlyt kap a közlekedők védelme, különösen a gyalogosoké és a gyermekeké.

Az egyik legfontosabb újítás az elektromos rollerek kategóriáinak szabályozása. Erre nagy szükség van, 2025-ben ugyanis nagyon elszaporodtak azok a balesetek, amelyeket rolleresek követtek el, de bizony sokszor voltak ők maguk is áldozatok, amelyekről a Metropol is többször beszámolt. A tervezet különbséget tenne a kisebb és a nagyobb teljesítményű eszközök között.

A kis teljesítményű rollerek – amelyek legfeljebb körülbelül 25 km/órás sebességre képesek – esetében 12 év alatt tilos lenne a használat. A 12–13 évesek csak bukósisakban közlekedhetnének. Járdán legfeljebb 10 km/órás sebesség lenne engedélyezett, máshol maximum 20 km/óra. Utast szállítani tilos, és alkohol fogyasztása után sem lehetne rollerezni.

A nagy teljesítményű rollereket, amelyek 25 km/óra feletti sebességre képesek vagy 1 kW feletti teljesítményűek, a tervezet már a segédmotoros járművekhez hasonlóan kezelné. Ezeknél 14 év feletti korhatár, megfelelő jogosítvány, kötelező bukósisak és a járdán való közlekedés teljes tiltása is szerepel a javaslatban.