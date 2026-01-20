RETRO RÁDIÓ

Szigorítják az elektromos rollerezés szabályait az új KRESZ-ben – A Te véleményedet is meghallgatják

A még nem végleges szabályokról most a lakosság is elmondhatja a véleményét, mielőtt a közlekedésbiztonságot erősítő változások életbe lépnének. Jelentősen szigorodhat az elektromos rollerezés szabályozása is az új KRESZ tervezete szerint.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 20:19
KRESZ elektromos roller baleset Lázár János közlekedés

Jelentősen átalakulhat az elektromos rollerezés szabályozása Magyarországon! Az új KRESZ tervezete – amely Lázár János építési és közlekedési miniszter irányításával készült – világos, egyértelmű és a mai városi közlekedési helyzethez igazodó keretek közé helyezné az egyre népszerűbb, ugyanakkor sok vitát kiváltó közlekedési eszközök használatát. Fontos hangsúlyozni: a szabályozás még nem végleges, jelenleg társadalmi egyeztetés zajlik, vagyis a lakosság is elmondhatja véleményét és javaslatait az új KRESZ-ről az erre létrehozott online felületen keresztül. A kormány célja egy olyan modern szabályrendszer megalkotása, amely egyszerre növeli a közlekedésbiztonságot és igazodik a 21. századi közlekedési szokásokhoz.

KRESZ
Két személy egy rollerre pattant, súlyos baleset lett a vége, a új KRESZ szerint ez tilos lesz (Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldala)

Új KRESZ: külön kategóriát kaptak az elektromos rollerek

A KRESZ alapjaiban újul meg: nemcsak a tartalma, hanem a szerkezete és a nyelvezete is korszerűbb lesz. A több mint ötvenéves szabályozás számos hiányosságát kiküszöbölnék, miközben nagy hangsúlyt kap a közlekedők védelme, különösen a gyalogosoké és a gyermekeké.

Az egyik legfontosabb újítás az elektromos rollerek kategóriáinak szabályozása. Erre nagy szükség van, 2025-ben ugyanis nagyon elszaporodtak azok a balesetek, amelyeket rolleresek követtek el, de bizony sokszor voltak ők maguk is áldozatok, amelyekről a Metropol is többször beszámolt. A tervezet különbséget tenne a kisebb és a nagyobb teljesítményű eszközök között.

A kis teljesítményű rollerek – amelyek legfeljebb körülbelül 25 km/órás sebességre képesek – esetében 12 év alatt tilos lenne a használat. A 12–13 évesek csak bukósisakban közlekedhetnének. Járdán legfeljebb 10 km/órás sebesség lenne engedélyezett, máshol maximum 20 km/óra. Utast szállítani tilos, és alkohol fogyasztása után sem lehetne rollerezni.

A nagy teljesítményű rollereket, amelyek 25 km/óra feletti sebességre képesek vagy 1 kW feletti teljesítményűek, a tervezet már a segédmotoros járművekhez hasonlóan kezelné. Ezeknél 14 év feletti korhatár, megfelelő jogosítvány, kötelező bukósisak és a járdán való közlekedés teljes tiltása is szerepel a javaslatban.

A biztonság az első

Az új szabályok egyik központi eleme a bukósisak kötelezővé tétele, amely jelentősen növelheti a rolleresek biztonságát. Emellett új közlekedési táblák is megjelenhetnek, amelyek egyértelműen tiltják az elektromos rollerek használatát bizonyos területeken, például forgalmas sétálóutcákban.

A szigorítás oka egyértelmű: a régi KRESZ gyakorlatilag nem foglalkozott az elektromos rollerekkel, miközben ezek száma robbanásszerűen nőtt, és egyre több baleset köthető hozzájuk.

Most még beleszólhatunk

Az új KRESZ-tervezet 2026. január 20-án vált nyilvánossá, és a végleges elfogadás előtt bárki elmondhatja róla a véleményét az ujkresz – Lázár János nevével fémjelzett online felületen keresztül. A kormány célja világos: biztonságosabb, átláthatóbb és élhetőbb közlekedés Magyarországon, a közlekedők bevonásával.

Most tehát nemcsak szabályok születnek, hanem közös döntés is arról, hogyan közlekedjünk a jövőben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu