„Most élesztik újra” – Az életük volt a tét: brutális rollerbalesetek történtek idén
Az év e-rollerbalesetei után sok család búcsúztatja fájó emlékkel, vagy épp gyásszal az idei évet. Sok család rolleres szerette súlyosan megsérült, vagy sajnos elhunyt egy közúti balesetben idén. Csokorba szedtük 2025 legbrutálisabb baleseteit.
Sajnos nem volt hiány a közúti balesetekből, idén, 2025-ben sem. Amióta az elektromos rolleresek is megjelentek a magyar utakon, a balesetek száma is jelentősen megnőtt. A településeket ellepő, fékevesztett e-rolleresek a tavalyi évhez képest jóval többet baleseteznek. A Metropol összegyűjtötte 2025 top5 legdurvább e-rollerbalesetét!
Száguldozó e-rolleresek
Összeszorul az ember gyomra, ha a hírekben arról hall, megint történt egy rollerbaleset. Az e-rolleresek sok esetben védőfelszerelés nélkül pattannak fel az eszközre, így pedig ha balesetet szenvednek, sajnos kevés esély van rá, hogy néhány karcolással megússzák. Nagy szükség van a 2026-ban várható Kresz-változtatásokra, amelyekkel külön kategóriába sorolják a rollereszközöket, és szabályok betartására kötelezve használóikat, hogy megvédjék őket.
Sajnos a személyi sérülést okozó járművek listáján előkelő helyen szerepelnek a rollerek, hiszen
- amíg tavaly, 2024-ben „csak” a 7. helyre kerültek,
- addig idén már a TOP4 jármű közé sorolták őket.
Ebben az évben sok megrázó baleset történt. Mutatjuk a top5 legbrutálisabb esetet, amelyek az egész országot sokkolta.
Életveszélybe került a kisfiú
Sírva temették a kezüket az arcukba a szolnoki szemtanúk április 24-én, hiszen egy kisfiú élete volt a tét. A fiatal srácért mentőhelikoptert riasztottak, miután kiderült: a belvárosban rollerre pattant és elindult vele. Sajnos elkerülhetetlen volt a legrosszabb: nagy sebességgel hajtotta a járművet a Szapáry utcában, a bicikliúton nem tudta bevenni a kanyart, egy fának csapódott és súlyos sérüléseket szenvedett. Mindenki riadtan nézte, ahogy egy mentőhelikopter ereszkedett le a helyszínre. Kis idővel ki is derült, miért…
Most élesztik újra
– mondta egy szemtanú akkor a helyszínen a Szoljon.hu-nak, amely úgy értesült: a fiatal nem viselt bukósisakot a balesetkor.
A tragikus esetről videó is készült, ezt itt tudod megtekinteni:
Turbó rolleren esett el a kislány
Egyszerű csínytevésnek indult Kaposváron egy ötfős brigád száguldozása, de végül baleset lett a vége. A fiatalkorúak augusztus 24-én, éjjel 11 órakor nagy teljesítményű rollerekkel hajtottak el a Zárda utcából a Kossuth tér irányába. Egyikük, egy 13 éves lány útközben elesett, és súlyos sérüléseket szenvedett. A társai odasiettek hozzá, értesítették a mentőket – aztán elrejtették a közlekedési eszközöket, hiszen tudták: a turbóerejű rollerekhez vezetői engedély és bukósisak szükséges és egyik sem volt nekik. A rendőröknek füllentettek, hogy „csak” sétáltak, végül mindent beismertek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől. A fiatal lányt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
Életveszélyes sérülése lett
Nagykőrös lakóit október 13-án rázta meg egy rollerbaleset híre. A város külterületén aznap egy férfi közlekedett a járművével, aki szintén nem viselt védőfelszerelést. Sajnos a legrosszabb forgatókönyv következett be: a rolleres szembetalálta magát egy úton áthaladó őzzel, amit már nem tudott kikerülni… A balesetben az állat elpusztult, és sajnos a férfit sem tudták megmenteni. Életveszélyes sérülésekkel került kórházba, ahol később életét vesztette.
Nem tudták megmenteni
Győrben halálos rollerbaleset történt október 18-án. A rendőrséget hajnal 3 óra 20 perc körül riasztották, hogy nagy a baj: egy fiatal autós épp a Hecsei út irányából tartott a Fehérvári út felé, amikor az ellenkező irányból egy 30 év körüli rolleressel találta szembe magát, akivel frontálisan összeütközött. A balesetben a győri rolleres olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem tudták megmenteni: a helyszínen életét vesztette.
Keskeny roller, két személy…
Egy 37 éves férfi azt hitte, hogy jó buli a 19 éves hölgy ismerősével egy rollerre felpattani. Nem elég, hogy ezt a közlekedési szabályok szigorúan tiltják, a merész mutatvány rosszul sült el. A páros egyszemélyes járművel haladt a kerékpárúton december 4-én. Az Árpád utcában hajtottak, amikor egy másik rolleressel ütköztek. Az egyikük a bal oldalon szabálytalanul, a másik a jobb oldalon haladt, utóbbi férfi vitte utasként a lányt, amikor a bal oldali fékezett, megcsúszott, és nekiütközött a másiknak. Egyikükön sem volt becsatolt bukósisak, a lány súlyos fejsérülést szenvedett, a férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba.
Így védd magad az utakon!
A fenti tragédiák a felelőtlen rollerezés számlájára is írhatók, a legtöbb esetben túl nagy sebességgel, védőfelszerelés viselése nélkül, a dévaványi esetnél ráadásul egyszerre többen használták a járművet.
A magyar rendőrség szerint ezzel a 6 alapszabállyal megelőzhetők a balesetek:
- Viselj védőfelszerelést! A sisak, térd- és könyökvédő, a megfelelő ruházat életet menthet.
- Ne száguldj! Tartsd be a sebességhatárokat, életkorra vonatkozó szabályokat.
- Ne kockáztass! A kalandvágy és a gyorsaság ne legyen fontosabb az életednél.
- Egyszerre csak egy személy! A rollereken szigorúan egy fő tartózkodhat.
- Ne vezess ittasan!
