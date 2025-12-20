„Most élesztik újra” – Az életük volt a tét: brutális rollerbalesetek történtek idén

Sajnos nem volt hiány a közúti balesetekből, idén, 2025-ben sem. Amióta az elektromos rolleresek is megjelentek a magyar utakon, a balesetek száma is jelentősen megnőtt. A településeket ellepő, fékevesztett e-rolleresek a tavalyi évhez képest jóval többet baleseteznek. A Metropol összegyűjtötte 2025 top5 legdurvább e-rollerbalesetét!

Idén Dévaványán volt egyik legbrutálisabb rollerbaleset / Fotó: Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldala

Száguldozó e-rolleresek

Összeszorul az ember gyomra, ha a hírekben arról hall, megint történt egy rollerbaleset. Az e-rolleresek sok esetben védőfelszerelés nélkül pattannak fel az eszközre, így pedig ha balesetet szenvednek, sajnos kevés esély van rá, hogy néhány karcolással megússzák. Nagy szükség van a 2026-ban várható Kresz-változtatásokra, amelyekkel külön kategóriába sorolják a rollereszközöket, és szabályok betartására kötelezve használóikat, hogy megvédjék őket.

Sajnos a személyi sérülést okozó járművek listáján előkelő helyen szerepelnek a rollerek, hiszen

amíg tavaly, 2024-ben „csak” a 7. helyre kerültek,

addig idén már a TOP4 jármű közé sorolták őket.

Ebben az évben sok megrázó baleset történt. Mutatjuk a top5 legbrutálisabb esetet, amelyek az egész országot sokkolta.

Életveszélybe került a kisfiú

Sírva temették a kezüket az arcukba a szolnoki szemtanúk április 24-én, hiszen egy kisfiú élete volt a tét. A fiatal srácért mentőhelikoptert riasztottak, miután kiderült: a belvárosban rollerre pattant és elindult vele. Sajnos elkerülhetetlen volt a legrosszabb: nagy sebességgel hajtotta a járművet a Szapáry utcában, a bicikliúton nem tudta bevenni a kanyart, egy fának csapódott és súlyos sérüléseket szenvedett. Mindenki riadtan nézte, ahogy egy mentőhelikopter ereszkedett le a helyszínre. Kis idővel ki is derült, miért…

Most élesztik újra

– mondta egy szemtanú akkor a helyszínen a Szoljon.hu-nak, amely úgy értesült: a fiatal nem viselt bukósisakot a balesetkor.

A tragikus esetről videó is készült, ezt itt tudod megtekinteni:

Turbó rolleren esett el a kislány

Egyszerű csínytevésnek indult Kaposváron egy ötfős brigád száguldozása, de végül baleset lett a vége. A fiatalkorúak augusztus 24-én, éjjel 11 órakor nagy teljesítményű rollerekkel hajtottak el a Zárda utcából a Kossuth tér irányába. Egyikük, egy 13 éves lány útközben elesett, és súlyos sérüléseket szenvedett. A társai odasiettek hozzá, értesítették a mentőket – aztán elrejtették a közlekedési eszközöket, hiszen tudták: a turbóerejű rollerekhez vezetői engedély és bukósisak szükséges és egyik sem volt nekik. A rendőröknek füllentettek, hogy „csak” sétáltak, végül mindent beismertek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől. A fiatal lányt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.