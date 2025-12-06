Egyre több személyi sérülést okoznak a rolleresek
Az új KRESZ‑szabályok 2026 szeptemberétől részletesen meghatározzák majd a mikromobilitási eszközök használatát. A roller használatát is jobban szabályozzák majd.
Drasztikusan megugrott a rolleres balesetek száma, egy év alatt szinte dupla annyi történt. Míg tavaly 337 esetet regisztráltak, addig idén már az első tíz hónapban 600 személyi sérüléssel járó mikromobilitási baleset történt. Hogy pontosan hány elektromos roller van forgalomban, azt senki sem tudja, hiszen rengeteg a magántulajdonú járgány, de becslések szerint már jócskán meghaladja a százezret.
Budapesten száguldozik a legtöbb roller
A főváros utcáin közlekedik a legtöbb rolleres, nemcsak a magántulajdonú, hanem a kölcsönözhető elektromos rollerek is ellepik az utakat. A turisták, a diákok és az ingázók is előszeretettel választják ezt az eszközt. Nem véletlen, hogy a legtöbb baleset is itt történik, hiszen idén októberig 178 esetben kellett mentőt hívni rolleres sérülésekhez.
200 ezres bírság jöhet Szegeden
Az alföldi város lakóinak elegük lett, ezért januártól akár 200 ezer forintos büntetést is kiszabhatnak annak, aki gyalogos területen vagy zöldfelületen száguldozik elektromos rollerrel. Bár a legtöbb személyi sérüléses balesetet továbbra is az autósok okozzák, arányaiban egyre veszélyesebbnek számítanak a rollerek és más mikromobilitási eszközök.
A balesetek számát tekintve a sorrend így néz ki:
- személygépkocsi
- kerékpár
- tehergépkocsi
- mikromobilitási eszközök
- motorkerékpár
- gyalogos
Tavaly még csak a hetedik helyen szerepeltek a személyi sérülést okozó járművek listáján az elektromos rollerek, idén felkerültek a TOP 4-be.
A bukósisak kevés, teljes testvédelemre lenne szükség
A bukósisak ugyan védi a fejet, de a rollerek nagy sebessége és a forgalomban betöltött szerepük miatt ez már kevésnek tűnik. Régóta ígérik a szabályozást, az új KRESZ alaposan átszabja majd a mikromobilitási eszközök használatát is.
Az új előírások érintenék:
- a sebességhatárokat
- a rolleresek és kerékpárosok szabályait
- az irányjelzést és a vészvillogót
- a matricákat
- és a követési távolságokat
Dávid térdre esett a rollerrel
Egy budapesti hegedűművész barátjával bérelt rollert a közelmúltban, de egy bukkanóban nem tudta megtartani a kormányt. A barátja még le tudott ugrani, de Dávid elesett, és könnyebben megsérült.
Nem tartom helyesnek egyáltalán azt, hogy a rollerek így elterjedtek. Sem, mint gyalogos, sem mint autós. Én is kipróbáltam a rollerezést, szerintem rövid távra megfelel, normális sebességgel de a fiatalok össze-vissza mennek vele, hosszabb távokat is, sokszor a járdán. A budapesti utak amúgy sem a legjobbak, tele van kátyúkkal szinte minden út és így lehetetlen biztonságosan haladni egy rollerrel. Remélem az új KRESZ jobban beszabályozza majd ezt az egészet
– mondta Sárközi Dávid.
Dávid hozzátette:
Én hegedűművész vagyok, rosszabbul is járhattam volna, ha eltöröm a kezem. Terveztem, hogy veszek rollert, de az esés után úgy döntöttem, hogy marad a tömegközlekedés rövid távon, hosszabb távra vagy, ha fellépésre megyek, beülök az autóba. Gyalogolni is szeretek, az a legbiztonságosabb.
Ma Magyarországon legalább 25 elektromos roller kölcsönző működik, ebből mintegy 20 Budapesten. Az elektromos rollereket 14 éves kor alatt nem lehet használni az utakon a jelenlegi KRESZ szablyok szerint. 14–17 éveseknek szülői beleegyezés és bukósisak használata ajánlott, de a pontos szabályozás az új KRESZ-ben várható, amelyet előreláthatólag 2026 szeptemberében vezetnek majd be.
