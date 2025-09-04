Ingyenes jogosítvány: fontos változások léptek életbe az idei tanévtől

Egy éve indult el a középiskolai tanulók számára az ingyenes jogosítványszerzési program. Idén bővült a jogosultak köre, így a mostani tanévben még többen szerezhetnek vezetői engedélyt kedvezményes áron. Íme a részletek!

Még több diák juthat kedvezményesen jogosítványhoz. Fotó: Pexels

Kik jelentkezhettek eddig a jogosítványszerzéshez szükséges képzésekre?

Az ingyenes járművezető képzésre eddig azok az állampolgárok jelentkezhettek, akik:

a gimnáziumban a 12. évfolyam, szakgimnáziumban a 13. évfolyam, többcélú köznevelési intézmény technikumában a 13. évfolyam (6 éves képzés esetén a 14. évfolyam), szakképző iskolában a 11. évfolyam (4 éves képzés esetén a 12. évfolyam) tanulói voltak,

betöltötték 16. életévüket,

a tanulmányi rendszerben hiánytalanul kitöltötték az elektronikus jelentkezési lapot,

a jelentkezési lapon megtették a szükséges nyilatkozatokat.

Sokan éltek is ezzel a lehetőséggel

A kormány 2024 szeptemberétől biztosítja, hogy a KRÉTA-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető a tanévben az ingyenes KRESZ- és az egészségügyi tanfolyam. A lehetőséggel 18.000 diák élt is, és közülük 5700 augusztus végéig sikeresen le is zárta a két tanfolyamot. A sikeresen vizsgázott 5700 fiatalból pedig már mintegy négyezren a gyakorlati képzést is elkezdték, sőt majdnem ezren már jogosítványt is szereztek.

Ezek változtak az idei évtől

A 2025/2026-os tanévben már nemcsak a végzős középiskolások végezhetik el a KRÉTA-rendszeren keresztül a két ingyenes tanfolyamot, hanem 16 éves kortól mindenki számára nyitva áll ez a lehetőség-írja a Világgazdaság. Vagyis a most kezdődött tanévben még több diák tanulhatja majd ingyenesen a KRESZ-t és végezheti el az egészségügyi tanfolyamot. Az eddigi tapasztalatok alapján a két vizsga letevői tömegesen kezdték meg a jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati órákat is. Ez a változás több ezer tanuló számára nyithatja meg az utat a vezetői engedély könnyebb megszerzéséhez.

Hol és hogyan lehet az ingyenes online képzésekre, vizsgákra jelentkezni?

A tanfolyamra történő jelentkezés lépései a következők:

Engedélyezés: a tanuló részére engedélyezni kell az ingyenes jogosítvány megszerzését a KRÉTA DKT rendszerben. Ez intézményi adminisztrátori jogosultsággal lehetséges.

Bejelentkezés és jogosultság ellenőrzése: a tanuló bejelentkezik a KRÉTA DKT rendszerbe, ahol ellenőrizheti, hogy jogosult-e az ingyenes jogosítvány megszerzésére. Amennyben igen, megjelenik számára az "eJogsi" menüpont.

Jelentkezési folyamat: a tanuló az "eJogsi" menüpont alatt elindíthatja a jelentkezést a képzésre. Kiskorú tanuló esetén, a szülő/törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a jelentkezés véglegesítéséhez.

Adatok ellenőrzése: a jelentkezés előtt a tanuló ellenőrzi az adatait és elfogadja az adatvédelmi tájékoztatót.

Véglegesítés: amennyiben minden feltétel teljesül, a tanuló beküldi a jelentkezést, amit a rendszer elment. Nagykorú esetén, vagy ha a szülő/törvényes képviselő már hozzájárult, megjelennek a képzéshez szükséges további lépések.

Mi van benne az ingyenes csomagban és mi nincs?

A csomag része az ingyenes online KRESZ-, valamint online elsősegélynyújtás-tanfolyam, továbbá egy elsősegély-demonstrációs alkalom is, amit az Országos Mentőszolgálat tart az iskolákban. Emellett ezen tanfolyamokhoz tartozó vizsgákért sem kell fizetni, az ingyenes csomagnak azonban nem része a forgalmi vizsga, illetve alapesetben a gyakorlati képzés sem.