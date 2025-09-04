Ingyenes jogosítvány: fontos változások léptek életbe az idei tanévtől

A most kezdődött tanévben még több diák vehet majd részt az ingyenes képzéseken. Mutatjuk mi ennek a módja, és azt is, pontosan mely része ingyenes a jogosítványszerzésnek a tanulók számára.
Egy éve indult el a középiskolai tanulók számára az ingyenes jogosítványszerzési program. Idén bővült a jogosultak köre, így a mostani tanévben még többen szerezhetnek vezetői engedélyt kedvezményes áron. Íme a részletek!
Az ingyenes járművezető képzésre eddig azok az állampolgárok jelentkezhettek, akik:
A kormány 2024 szeptemberétől biztosítja, hogy a KRÉTA-rendszerben minden végzős középiskolás számára elérhető a tanévben az ingyenes KRESZ- és az egészségügyi tanfolyam. A lehetőséggel 18.000 diák élt is, és közülük 5700 augusztus végéig sikeresen le is zárta a két tanfolyamot. A sikeresen vizsgázott 5700 fiatalból pedig már mintegy négyezren a gyakorlati képzést is elkezdték, sőt majdnem ezren már jogosítványt is szereztek.
A 2025/2026-os tanévben már nemcsak a végzős középiskolások végezhetik el a KRÉTA-rendszeren keresztül a két ingyenes tanfolyamot, hanem 16 éves kortól mindenki számára nyitva áll ez a lehetőség-írja a Világgazdaság. Vagyis a most kezdődött tanévben még több diák tanulhatja majd ingyenesen a KRESZ-t és végezheti el az egészségügyi tanfolyamot. Az eddigi tapasztalatok alapján a két vizsga letevői tömegesen kezdték meg a jogosítvány megszerzéséhez szükséges gyakorlati órákat is. Ez a változás több ezer tanuló számára nyithatja meg az utat a vezetői engedély könnyebb megszerzéséhez.
A tanfolyamra történő jelentkezés lépései a következők:
A csomag része az ingyenes online KRESZ-, valamint online elsősegélynyújtás-tanfolyam, továbbá egy elsősegély-demonstrációs alkalom is, amit az Országos Mentőszolgálat tart az iskolákban. Emellett ezen tanfolyamokhoz tartozó vizsgákért sem kell fizetni, az ingyenes csomagnak azonban nem része a forgalmi vizsga, illetve alapesetben a gyakorlati képzés sem.
A gyakorlati tudás is megszerezhető lesz majd térítésmentesen
Kísérleti jelleggel egyelőre Szolnokon indult el az országban elsőként az a kormányzati program, melyben a végzős középiskolások térítésmentesen vehetnek részt gyakorlati képzésen a Magyar Honvédség közreműködésével. A diákok először a vármegyei székhely katonai repülőterén kialakított rutinpályán próbálhatták ki a vezetést, majd ezt követően az országúti forgalomban is tapasztalatot szerezhetnek. A program 30 járművel és 22 oktatóval indult, a résztvevő fiatalok pedig összesen 30 vezetési órát és egy díjmentes vizsgaórát kaptak térítésmentesen. A terv az, hogy ezt a kísérleti programot tovább bővítik majd.
